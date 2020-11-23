Вибори мера Львова: Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою
Кандидат на голову Львівської ОТГ від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка привітав чинного мера міста Андрія Садового ("Самопоміч") з перемогою у другому турі та подякував своїм виборцям за підтримку.
Як передає RegioNews, про це Синютка написав у Facebook.
Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ", - зазначив він.
Зазначимо, що станом на ранок 23 листопада районні ТВК опрацювали 97,5% протоколів з виборчих дільниць Львівської ОТГ. Судячи з результатів, Андрій Садовий отримує 61,5% голосів виборців, а Олега Синютку підтримало 36,1% мешканців Львівської ОТГ.
Раніше повідомлялось, що у Львові за результатами екзит-полу перемагає Садовий.