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Вибори мера Львова: Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою
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23 листопада 2020, 10:31 14

Вибори мера Львова: Синютка визнав поразку і привітав Садового з перемогою

23 листопада 2020, 10:31 14
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За попередніми даними, Садовий набирає 61,5% голосів виборців, Синютка - 36,1%
За попередніми даними, Садовий набирає 61,5% голосів виборців, Синютка - 36,1%
Фото: з відкритих джерел
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Кандидат на голову Львівської ОТГ від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка привітав чинного мера міста Андрія Садового ("Самопоміч") з перемогою у другому турі та подякував своїм виборцям за підтримку.

Як передає RegioNews, про це Синютка написав у Facebook.

Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ", - зазначив він.

Зазначимо, що станом на ранок 23 листопада районні ТВК опрацювали 97,5% протоколів з виборчих дільниць Львівської ОТГ. Судячи з результатів, Андрій Садовий отримує 61,5% голосів виборців, а Олега Синютку підтримало 36,1% мешканців Львівської ОТГ.

Раніше повідомлялось, що у Львові за результатами екзит-полу перемагає Садовий.

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