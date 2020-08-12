Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"

Парад відставок голів областей, якого чекали від Зеленського цього літа, схоже, відкладається. А голови ОДА, чиї прізвища залишаються на слуху на хвилі корупційних та інших скандалів, продовжують виконувати свої обов'язки. Схоже, що на Банковій вирішили не посилювати і так неприємну електоральну ситуацію напередодні жовтневих місцевих виборів і принаймні до дня голосування не змінювати «коней на переправі».

Парад відставок голів областей, якого чекали від Зеленського цього літа, схоже, відкладається. А голови ОДА, чиї прізвища залишаються на слуху на хвилі корупційних та інших скандалів, продовжують виконувати свої обов'язки. Схоже, що на Банковій вирішили не посилювати і так неприємну електоральну ситуацію напередодні жовтневих місцевих виборів і принаймні до дня голосування не змінювати «коней на переправі».

Таким чином, нагадаємо, всидів у своєму кріслі голова Одеської ОДА Максим Куций, якого, очікувалося, Зеленський звільнить ще на початку літа за результатами своєї інспекційної поїздки в область. Куцого збиралися позбавити посади через провальну роботи з запобіганню поширення COVID-19, а також через пасивність в справі підйому танкера Delfi. Наразі Куций продовжує працювати і швидше за все до кінця осені може не переживати за своє працевлаштування.

Так само очікувалося, що керівник Харківщини Олексій Кучер поплатиться своєю посадою за корупцію в його адміністрації, де вищі чиновники області виявилися замішані в справах про хабарництво. Однак на Банковій, мабуть, вирішили почекати зі звільненням Кучера і підшукати для цього більш пристойний привід, ніж півторамільйонний хабар його підлеглого. Не виключено, що з посади нинішній глава області піде під приводом участі у виборах Харківського міського голови. Однак станеться це до дня виборів або після – сказати важко.

Тим часом приводи для занепокоєння Банковій дають голови інших, менш помітних, областей. Так, початок літа ознаменувався скандалом з хабарем голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, якого НАБУ "зафіксувало" на отриманні майже двох мільйонів гривень. У цьому випадку президенту не залишалося нічого іншого, як позбавитися від керівника – і разом з путівкою в СІЗО Андрій Балонь отримав також на ознайомлення і копію президентського указу про свою відставку.

По-особливому сіпається око у президента Зеленського і при згадці Сумської області. Президент майже рік не міг підібрати гідного кандидата на цю посаду, але потім зупинив свій вибір на "парашутистові" з Харкова. І, мабуть, вже не раз пошкодував про своє рішення – особливо коли цей колишній прокурор потрапив в феєричний "заліт" з п'яною стріляниною в лісі під Сумами.

Кейс глави Сумської області в цілому є досить показовим та відображає якість кадрової політики президентського офісу, а тому заслуговує того, щоб розглянути його більш пильно.

Темна конячка в "кривій хаті"

У березні 2020 року, після більш ніж дев'ятимісячного очікування після відставки попереднього глави ОДА в Суми привезли нового призначенця – затвердженого урядом і президентом нового керівника області, колишнього військового прокурора Харкова Романа Грищенка.

Для сумської еліти це був зовсім незнайомий персонаж, так звана "темна конячка". Проте вже через місяць в "кривій хаті" (як називають у Сумах будівлю ОДА) почали потроху прозрівати від наполегливості і безцеремонності нового господаря і прибулих разом з ним з Харкова членів команди, які стали підминати під себе посади і "грошові теми".

Першою жертвою стала заступник голови ОДА Ірина Купрейчик, яка до призначення Грищенка виконувала обов'язки керівника. Потім був відправлений у відставку ще один заступник, Іван Боршош. Паралельно позбулися своїх посад і начальники більшості так званих "потокових" підрозділів обладміністрації, а на звільнені місця призначалися переважно варяги.

В коридорах сумської влади відчувалося, що "сарана", як поза очі тут називають нову команду, буде тіснити місцеву еліту, безкомпромісно освоюючи нові "кормові бази". Від представників місцевого істеблішменту автору не раз доводилося чути дуже невтішні формулювання. "Ох..їли вкінець. Хорти, голодні! Фу", - одна з подібних характеристик.

Спроби місцевих стримати апетити новоприбулих особливого ефекту не мали, однак новому главі області та його команді не вдалося повною мірою схилити до співпраці обласну раду, де час від часу виникають вогнища протистояння. Однак це не заважає виконавчій владі області успішно займатися освоєнням бюджетів, які зосереджені, переважно, у сфері дорожнього руху та капітального будівництва (президентський проєкт "Велике будівництво", прим. ред.), медицині та освіті.

Перший раз Грищенка з Києва осадили на початку липня, коли Зеленський оголосив голові Сумської ОДА догану за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих держадміністрацій. В медіапросторі тоді звучали формулювання типу "продаж посад". Однак видимих наслідків скандалу область так і не побачила.

Лебединська стрілянина

Заряду бадьорості з ОП вистачило, між тим, лише на місяць. І в кінці липня Суми стали свідками феєричного скандалу, в якому фігурує прізвище сумського керівника. Ямпільський журналіст Олександр Тахтай порадував користувачів Facebook історією про те, як під час застілля з приводу призначення нового начальника обласної поліції в лісі під Сумами людина, ніби зовні схожий на очільника області, під впливом емоцій дістав пістолет і зробив кілька пострілів – нібито в бік своїх партнерів по святкуванню. А це, крім жартів, були люди, схожі на: радника міністра внутрішніх справ Владислава Бухарєва, заступник голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, нардепа Ігоря Молотка, набору місцевих нардепів від "Слуги народу" та інших відповідальних і важливих представників істеблішменту.

Причиною пістолетного загострення було, як свідчить автор повідомлення, глузування на адресу стрілка на предмет того, що насправді він у Сумах ніхто, і нічого тут не вирішує, а кермо правління знаходяться в руках тих, хто, власне, і замовив цей банкет. Це нібито і викликало неконтрольовану реакцію, в результаті якої всі опинилися під столами.

Важко судити, наскільки правдивою є ця історія. Особливо враховуючи репутацію автора повідомлення, який часто ставав об'єктом звинувачень в нерозбірливості і дезінфомуванні. Однак подальший розвиток подій схилив багатьох спостерігачів до того, що історія дуже схожа на правду.

Судити про це можна, як мінімум, з того, що ніхто з потенційних учасників тієї вечері, з того часу ні словом не обмовився про події: не підтвердив, але і не спростував версію "зливного бачка". А головні учасники тих подій максимально уникають місць і заходів, де їм можуть поставити незручні питання. А сам голова області віддає перевагу спілкуванню тільки з лояльними представниками ЗМІ з пулу так званої інформаційної обслуги, а члени його команди при згадці про подію "включають дурника".

Тим часом поліція зареєструвала відповідне провадження. Однак предметом перевірки стала не, власне, подія в лебединському лісі, а факт публікації повідомлення про подію. І за непрямими ознаками можна зрозуміти, що справу будуть спускати на гальмах щоб, з одного боку, не підставляти учасників сабантую публічним описом подій того вечора. А з іншого боку – не посилювати і без того скомпрометовану кадрову політику президента Володимира Зеленського та його Офісу.

Де указ?

Таким чином "заліт" голови Сумської ОДА Романа Грищенка поки залишається без явних наслідків. Хоча цей кейс обростає чутками і "інсайдами". Так, серед обивателів курсує непідтверджена інформація, що указ про звільнення вже практично готовий і лежить на столі президента. Проте, за іншою версією, силами Авакова, Бухарєва і Молотка негативний розвиток ситуації намагаються стримати і не допустити скандальної розв'язки, оскільки в кейсі згадуються прізвища не тільки місцевих діячів, але і функціонерів загальнодержавного рівня.

За тією ж версією, главі області вже підшукали тихе місце в Офісі Генпрокурора, куди він щасливо переміститься, коли стихне скандал. А прізвище Грищенка виявиться лише одним із довгого парадного списку губернаторів, яких юрбою, під яким-небудь слушним приводом ближче до кінця року відправлять "на вихід".

Водночас це жодним чином не знімає запитань до Офісу президента і до президента особисто з приводу кадрової політики нової влади. Оскільки велика кількість спійманих на тому чи іншому "зальоті" членів вищого управлінського ешелону команди Зеленського вже складно виправдати лише тим, що якась паршива вівця затесалася в стрункі ряди чесних, тверезих і непідкупних. Тут мова йде вже про глобальні тенденції, де невидимість компромату на кого-небудь із можновладців можна пояснити лише недопрацюванням розслідувачів, а зовсім не їх чистотою перед законом та суспільством.