Кабмін відмовився рекомендувати Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Причиною цього рішення став конфлікт інтересів кандидата

Причиною цього рішення став конфлікт інтересів кандидата

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Кабінет міністрів України не буде рекомендувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА через можливий конфлікт інтересів.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За словами Немчінова, таке рішення було прийняте після заслуховування Міщенка на засіданні Уряду.

Репутація глав ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу”, - написав він.

Немчінов додав, що члени Кабінету Міністрів отримали всю інформацію і дійшли висновку не рекомендувати Валерія Міщенка посаду голови Кіровоградської ОДА.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

5 серпня Кабмін погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА.