Суд взяв під варту із правом застави директора департаменту Харківської ОДА

Йому встановили заставу у розмірі понад 630 тисяч гривень

Йому встановили заставу у розмірі понад 630 тисяч гривень

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Вищий антикорупційний суд взяв під варту директору одного з департаментів Харківської ОДА, якого раніше затримали під час отримання хабара у розмірі 1,32 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

Відомо, що суддя застосував до чиновника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 630,6 тисяч гривень.

Суддя частково задовольнив клопотання і застосував до чиновника Харківської ОДА запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів", - йдеться в повідомленні.

Директор департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Андрій Винниченко був затриманий ввечері 3 серпня. За інформацією НАБУ, він вимагав хабар за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж.

6 серпня Винниченку повідомили про підозру у шахрайстві і вимаганні хабара.

Нагадаємо, ввечері 3 серпня співробітники НАБУ викрили директора одного з департаментів Харківської ОДА на отриманні 1,32 млн грн хабара.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що затримання Винниченка не пов'язане з його роботою в облдержадміністрації.