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12 серпня 2020, 10:44 7

ЦВК оприлюднив склад виборчих комісій на Вінниччині

12 серпня 2020, 10:44 7
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Стала відома інформація про персональний склад тервиборчкомів
Стала відома інформація про персональний склад тервиборчкомів
Фото: з відкритих джерел
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ЦВК утворила у Вінницькій області територіальні виборчі комісії, які будуть займатися організацією, підготовкою та проведенням місцевих виборів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідну постанову ЦВК.

За даними ЦВК, до складу кожної комісії увійшли голова, заступник, секретар і 15 членів.

Вінницьку обласну територіальну виборчу комісію очолив представник партії "Слуга народу" Стоян Олег Петрович, 1981 року народження.

Заступником голови Комісії стала Горбатюк Наталія Іванівна, представляє Вінницьку організацію партії "Європейська солідарність".

Секретарем комісії буде представник місцевої партії промисловців і підприємців Кузьменко Наталія Петрівна.

Нагадаємо, вибори в Україні: ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.

ЦВК вибори партія Слуга народа депутат
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