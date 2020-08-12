Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"

Парад отставок глав областей, которого ждали от Зеленского этим летом, похоже, откладывается. А главы ОГА, чьи фамилии остаются на слуху на волне коррупционных и иных скандалов, продолжают выполнять свои обязанности. Похоже, что на Банковой решили не усугублять и так неприятную электоральную ситуацию накануне октябрьских местных выборов и по крайней мере до дня голосования не менять «коней на переправе».

Парад отставок глав областей, которого ждали от Зеленского этим летом, похоже, откладывается. А главы ОГА, чьи фамилии остаются на слуху на волне коррупционных и иных скандалов, продолжают выполнять свои обязанности. Похоже, что на Банковой решили не усугублять и так неприятную электоральную ситуацию накануне октябрьских местных выборов и по крайней мере до дня голосования не менять «коней на переправе».

Таким образом, напомним, усидел в своем кресле глава Одесской ОГА Максим Куцый, которого, ожидалось, Зеленский уволит еще в начале лета по результатам своей инспекционной поездки в область. Куцого собирались лишить должности ввиду провальной работы по упреждению распространения COVID-19, а также из-за пассивности в деле подъема севшего на мель возле местного пляжа танкера Delfi. Куцый продолжает работать и скорее всего до конца осени может не переживать за свое трудоустройство.

Точно так же ожидалось, что руководитель Харьковщины Алексей Кучер поплатится своей должностью за коррупцию в его администрации, где высшие чиновники области оказались замешаны в делах о взяточничестве. Однако на Банковой, видимо, решили повременить с увольнением Кучера и подыскать для этого более пристойный повод, нежели полуторамиллионная взятка его подчиненного. Не исключено, что с должности нынешний глава области уйдет под предлогом участия в выборах Харьковского городского головы. Однако случится это до дня выборов или после – сказать трудно.

Тем временем поводы для беспокойства Банковой дают главы и других, менее заметных, областей. Так, начало лета ознаменовалось скандалом со взяткой главы Кировоградской ОДА Андрея Балоня, которого НАБУ "зафиксировало" на получении почти двух миллионов гривен. В этом случае президенту не оставалось ничего иного, как избавиться от охамевшего руководителя – и вместе с путевкой в СИЗО Андрей Балонь получил также на ознакомление и копию президентского указа о своей отставке.

По-особому дергается глаз у президента Зеленского и при упоминании Сумской области. Президент почти год не мог подобрать достойного кандидата на эту должность, но потом остановил свой выбор на "парашутисте" из Харькова. И, видимо, уже не раз пожалел о своем решении – особенно когда этот бывший прокурор попал в фееричный "залет" с пьяной стрельбой в лесу под Сумами.

Кейс главы Сумской области в целом является достаточно показательным отображением качества кадровой политики президентского офиса, а потому заслуживает того, чтобы рассмотреть его более пристально.

Темная лошадка в "кривой хате"

В марте 2020 года, после более чем девятимесячного ожидания после отставки предыдущего главы ОДА в Сумы привезли нового назначенца – утвержденного правительством и президентом нового руководителя области, бывшего военного прокурора из Харькова Романа Грищенко.

Для сумской элиты это был совершенно незнакомый персонаж, так называемая "темная лошадка". Однако уже спустя месяц в "кривой хате" (как называют в Сумах здание ОГА) начали понемногу прозревать от нахрапистости и бесцеремонности нового хозяина и прибывших вместе с ним из Харькова членов команды, которая стала подминать под себя должности и "денежные темы".

Первой жертвой пала зам главы ОГА Ирина Купрейчик, которая до назначения Грищенко исполняла обязанности руководителя. Потом был отправлен в отставку еще один зам, Иван Боршош. Параллельно лишились своих должностей и начальники большинства так называемых "потоковых" подразделений обладминистрации, а на освободившиеся места назначались преимущественно варяги.

В коридорах сумской власти чувствовалось, что "саранча", как за глаза здесь называют новую команду, будет теснить местную элиту, бескомпромиссно осваивая новые кормовые базы. От представителей местного истеблишмента автору не раз приходилось слышать очень нелестные формулировки. "Ох..ели вконец. Борзые, голодные! Фу", - одна из подобных характеристик.

Попытки местных умерить аппетиты новоприбывших особого эффекта не имели, однако новому главе области и его команде не удалось в полной мере склонить к сотрудничеству областной совет, где то и дело возникают очаги противостояния. Однако это не мешает исполнительной власти области успешно заниматься освоением бюджетов, которые сосредоточены, преимущественно, в сфере дорожного и капитального строительства (президентский проект "Большое строительство", прим. ред.), медицине и образовании.

Первый раз Грищенко из Киева осадили в начале июля, когда Зеленский объявил главе Сумской ОГА выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных госадминистраций. В медиапространстве тогда звучали формулировки типа "продажа должностей". Однако видимых последствий скандала область так и не увидела.

Лебединская стрельба

Заряда бодрости из ОП хватило, между тем, лишь на месяц. И в конце июля Сумы стали свидетелями фееричного скандала, в котором фигурирует фамилия сумского руководителя. Ямпольский журналист Александр Тахтай порадовал пользователей Facebook историей о том, как во время застолья по поводу назначения нового начальника областной полиции в лесу под Сумами человек, будто бы внешне похожий на главу области, под влиянием эмоций достал пистолет и совершил несколько выстрелов – как будто бы в сторону своих партнеров по празднеству. А это, кроме шуток, были люди, похожие на: советника министра внутренних дел Владислава Бухарева, замглавы Нацполиции Максима Цуцкиридзе, нардепа Игоря Молотка, набора местных нардепов от "Слуги народа" и иных ответственных и важных представителей истеблишмента.

Причиной пистолетного обострения была, как свидетельствует автор сообщения, насмешка в адрес стрелка на предмет того, что на самом деле он в Сумах никто, и ничего здесь не решает, а все бразды правления находятся в руках тех, кто, собственно, и заказал этот банкет. Это якобы и вызвало неконтролируемую реакцию, в результате которой все оказались под столами.

Трудно судить, насколько правдивой является данная история. Особенно учитывая репутацию автора сообщения, часто становившегося объектом обвинений в неразборчивости и дезинформировании. Однако дальнейшее развитие событий склонили многих наблюдателей к тому, что история очень похожа на правду.

Судить об этом можно, как минимум, по тому, что никто из потенциальных участников той тайной вечери с тех пор ни словом не обмолвился о событиях: не подтвердил, но и не опроверг версию "сливного бачка". А главные участники тех событий максимально избегают мест и мероприятий, где им мог бы быть задан соответствующий вопрос. А сам глава области предпочитает общаться только с лояльными представителями СМИ из пула так называемой информационной обслуги, а члены его команды при упоминании о событии "включают дурачка".

Тем временем полиция зарегистрировала соответствующее производство. Однако предметом проверки стало не, собственно, событие в лебединском лесу, а факт публикации сообщения о данном событии. И по косвенным признакам можно понять, что дело будут спускать на тормозах дабы, с одной стороны, не подставлять участников сабантуя публичным описанием событий того вечера. А с другой стороны – не усугублять и без того скомпрометированную кадровую политику президента Владимира Зеленского и его Офиса.

Где указ?

Таким образом "залет" главы Сумской ОГА Романа Грищенко пока остается без явных последствий. Хотя этот кейс обрастает слухами и "инсайдами". Так, среди обывателей курсирует неподтвержденная информация, что указ об увольнении уже практически готов и лежит на столе президента. Однако, по иной версии, силами Авакова, Бухарева и Молотка негативное развитие ситуации пытаются сдержать и не допустить скандальной развязки, поскольку в кейсе упоминаются фамилии не только местных деятелей, но и функционеров общегосударственного уровня.

По той же версии, главе области уже подыскали тихое место в Офисе Генпрокурора, куда он благополучно переместится, когда уляжется пыль скандала. А фамилия Грищенко окажется лишь одной из длинного парадного списка губернаторов, которых скопом, под каким-нибудь благовидным предлогом ближе к концу года отправят "на выход".

В то же время это никоим образом не снимает вопросов к Офису президента и к президенту лично по поводу кадровой политики новой власти. Поскольку обилие пойманных на том или ином "залете" членов высшего управленческого эшелона команды Зеленского уже сложно оправдать только тем, что какая-то паршивая овца затесалась в стройные ряды честных, трезвых и неподкупных. Тут речь идет уже о глобальной тенденции, где невидимость компромата на кого-либо из власть имущих можно объяснить лишь недоработкой расследователей, а вовсе не их чистотой перед законом и обществом.