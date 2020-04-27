Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом

Ярославський будує центр вірусології, Новинський закупив маски для церков, а Ставніцер бідкається, що гроші закінчуються

Ярославський будує центр вірусології, Новинський закупив маски для церков, а Ставніцер бідкається, що гроші закінчуються

Кореспондент RegioNews розібрався як і чим допомагають регіонам у боротьбі з коронавірусом куратори областей, призначені Володимиром Зеленським.

Ігор Палиця будує бокси в лікарнях

Для боротьби з коронавірусом на Волині Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" вже витратив більше 13 млн грн на забезпечення медзакладів області устаткуванням та засобами захисту для медиків.

Левова частина фінансування припала на корпус обласної лікарні в Боголюбах, де приймають важких хворих на COVID-19. Там встановили металопластикові конструкції для розмежування площ під окремі бокси, купили обладнання для пральні, придбали 65 багатофункціональних ліжок, 15 тисяч захисник масок та постіль.

Новоутворене об’єднання перинатального центру та обласної дитячої лікарні отримало від Фонду Ігоря Палиці термодезінфектор з мийними засобами, два потужні компресори для апарата ШВЛ. У корпусі встановили металопластикові конструкції, аби відділити діток із зони ризику від хворих на коронавірус.

Фонд також придбав обладнання Волинській обласній інфекційній лікарні для діагностики інфекційної патології, до якої входить біохімічний аналізатор, очисна система води та багатофункціональна клінічна центрифуга. Також тут буде облаштований бокс для стерильних робіт для ПЛР-лабораторії. А найближчим часом обладнають лабораторію для проведення ПЛР-тестування, яка обійдеться благодійнику у понад 2 млн грн.

Палиця також забезпечує лучан продуктовими наборами. Їх отримали вже 700 людей. Крім того Фонд допоміг антисептиками, продуктовими наборами, засобами захисту і Територіальному центру соціального обслуговування.

Загальна сума: 20 млн грн

Юрій Косюк допомагає медикам Вінниччини

Компанія "Миронівський хлібопродукт" , яка належить Юрію Косюку, спрямувала гроші на найнагальніші потреби: експрес-тести для діагностики коронавірусу, апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту. Над розподілом коштів працюватимуть фахівці Мінздоров’я.

Також МХП взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності. На їхні потреби холдингом було виділено 15 і 14 млн грн відповідно.

"Благодійний фонд "МХП-Громаді", що належить Косюку передав великі партії допомоги 17 районним лікарням на Вінниччині. Найбільше придбали дезінфікуючих засобів для рук, комплектів протиепідемічного одягу та одноразових бахіл. Закупили також експрес-тести на виявлення коронавірусу, ендотрахіальні трубки (запчастини до апаратів ШВЛ), скін-дези для обробки поверхонь. Загалом робота благодійного фонду організована за принципом реагування на звернення лікарень.

Крім лікарень, благодійний фонд МХП задовольняє потреби сімейних лікарів у селах Вінниччини - засобами індивідуального захисту та дезинфекторами.

МХП спрямував також 15 млн грн на закупівлю спільно з народними депутатами апаратів для вентиляції легень. Такі апарати вже отримали в Ладижинській, Тульчинській та Іллінецькій лікарнях.

Загальна сума – 84 млн грн

Андрій Веревський узявся за Кіровоградщину і Полтавщину

Найбільший агрохолдинг України "Kernel", який належить Веревському спрямував кошти на закупівлю найнеобхіднішого обладнання, засобів індивідуального захисту, дезінфекторів та медикаментів.

"Чим ми озброюємо лікарів, щоб #СтопКоронавірус? - 238 одиниць медичного обладнання, 808 тисяч засобів індивідуального захисту, 147 тисяч одиниць медикаментів, 20 тисяч+ дезінфікуючих засобів. І ці цифри зростатимуть. Поки лікарням бракує медичного обладнання, а лікарям потрібні маски, рукавички і дезінфектори – Кернел надаватиме як фінансову, так і координаційну допомогу", - пишуть у "Кернел"

У квітні компанія закупила майже 100 одиниць медичного обладнання та десятки тисяч розхідних матеріалів для лікарень Полтавщини і Кіровоградщини. Також закуплено: апарат для ПЛР-діагностики, аналізатор газів крові, дефібрилятор, 50 моніторів пацієнта, 3 електрокардіографи, 24 пульсоксиметри, 40 шприцевих насосів.

Загальна сума – 150 млн грн

Рінат Ахметов допомагає як медикам, так і родинам хворих

Рінат Ахметов об'єднав ресурси власного благодійного Фонду, ФК "Шахтар", компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів SCM на боротьбу з епідемією.

У березні та квітні передано 300 тисяч експрес-тестів для виявлення інфекції. Вони вже надійшли в державні лікарні в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях, а також в місті Києві. Також Фонд передав лікарям індивідуальні засоби спецзахисту: захисні комбінезони, багатошарові респіратори, захисні маски, окуляри.

Крім того, Фонд закупив і доставив в Україну сучасні аналізатори проб на коронавірус. Вони вже передані Маріупольській філії Донецького обласного лабораторного центру та Інституту серця МОЗ України.

Як приклад адресної допомоги постраждалим від коронавірусу Фонд Ріната Ахметова допоміг родині новонародженої дівчинки Андріани з Івано-Франківська. Її 36-річна мама померла від коронавірусу на наступний день після пологів. Дитина народилася здоровою. Її забрали з пологового будинку в родину опікунів - рідних бабусі й тітки. Дівчинці передані дитячі меблі, одяг, запас сумішей для годування, підгузники та інші речі, необхідні дитині.

Зараз Фонд займається доставкою в Україну 200 апаратів ШВЛ. Перший транш переданий в державні лікарні в Житомирській, Полтавській, Рівненській і Закарпатській областях. Наступні партії вже закуплені, і приїдуть в Україну найближчим часом. Доставляється також інше дороге устаткування.

Загальна сума – 300 млн грн.

Олександр Ярославський взявся за центр вірусології

Олександр Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології в складі "Екополіс ХТЗ". Він планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" майже $ 1 млрд, що дасть Харкову більше 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць.

Експертна лабораторно-діагностичний центр отримає обладнання, яке дозволяє ефективно працювати з швидко мутуючими вірусами. Технологія дослідження генома коронавірусу дозволить робити прогнози нових спалахів епідемії та процесу її подальшого поширення, а також розробляти лікарські препарати спрямованої дії.

Постачальник лабораторного комплексу - компанія ThermoFisher Scientific - спеціалізується на виготовленні наукових приладів, реактивів та витратних матеріалів, а також програмного забезпечення і послуг для охорони здоров'я, науки, академічних лабораторій в урядовому і промисловому секторі США, в тому числі для біотехнологічних і фармацевтичних досліджень. Перша партія устаткування для Центру вже їде в Україну.

Крім того з Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за $ 850 тис. купив Ярославський.

Також на гроші олігарха закуплено 113 тисяч пайків і 22 тисячі аптечок ветеранам та одиноким пенсіонерам. Ще готують 30 тисяч продуктових наборів і 15 тисяч аптечок.

Загальна сума 391 мільйон гривень.

Віктор Пінчук "підписав" 90 підприємств

Компанія "Інтерпайп" та інвестиційно-консалтингова група EastOne, її акціонери Олена та Віктор Пінчук виділили $2 млн на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частина яких спрямована до Дніпропетровської області.

Раніше Фонд Олени Пінчук та Фонд Віктора Пінчука закупили 10 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях, а також міста Києві.

Також "Інтерпайп" налагодив співпрацю з китайською компанією СИНОФАРМ для регулярного постачання засобів індивідуального захисту для медиків. Лише 24 квітня з Китаю прибула велика партія з 16-ма тоннами вантажу.

Крім того, фонд "Відродження регіону", яким керує Пінчук, об’єднав 90 підприємств Дніпровського регіону. Усі вони також фінансують постачання до лікарень Дніпра усього найнеобхіднішого.

Загальна сума - 114 млн грн.

Новинский підтримує військових і церкви

Фонд Вадима Новинського і бізнеси Смарт-Холдинг направили понад 80 млн грн на закупівлю медобладнання, індивідуальних засобів захисту медиків та підтримку літніх людей в умовах карантину.

40,6 млн грн пішло на закупівлю високоточних ПЛР-тестів DialPlexQ в Південній Кореї. 100 тис. тестів спільно з УПЦ були розподілені в усі обласні інфекційні лабораторії України, в тому числі при військових госпіталях.

Також за 7,6 млн грн придбано 1 млн масок, які спрямовані в парафії УПЦ, медустанови і промислові підприємства по всій країні

Крім того, представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" - одна з флагманських компаній нафтогазовидобувного бізнесу Смарт-Холдингу - перерахувала 1,15 млн грн Лохвицькій рай лікарні (Полтавська область). Кошти будуть спрямовані на придбання апарату ШВЛ та іншого необхідного обладнання.

Не залишилася без підтримки мобільна бригада українських медиків, яка відправилася в Італію. Десяти лікарям, відправленим по лінії Міністерства охорони здоров'я, виділена персональна грошова стипендія для полегшення їх побуту за кордоном.

Також Фонд спільно з бізнесами присутності Смарт-Холдингу організували адресну доставку 8,4 тис. продуктових наборів для ветеранів ВВВ, праці та інших незахищених категорій населення. Акцією було охоплено Херсон, Миколаїв, Маріуполь, а також Київ і область.

Загальна сума - 80 мільйонів гривень.

Андрій Ставніцер каже, що в нього закінчуються гроші

Куратор Одещини Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook написав, що держава досі нічим не допомагає одеським лікарям:

"Чому через більш ніж місяць після першого позитивного тесту на коронавірус в Одеській області нам пишуть головні лікарі і просять найнеобхідніше? Чому, крім дорогої техніки і засобів захисту, ми змушені возити медикам мило і туалетний папір? Чому в третьому за багатством регіоні України лікарів на роботі годують благодійники? Чому наші медики плачуть, коли їм вручають допомогу?" - запитав Ставніцер.

Він також написав, що силами благодійного фонду "Корпорація монстрів" закрито базові потреби основних одеських лікарень, але гроші на рахунку закінчуються:

"На основному рахунку "Корпорації монстрів" залишилося менше 300 тисяч гривень. Це при тому, що фонд завжди тримав там 500 тисяч для оплати лікування дітей. Вважайте, пішли в мінус. Ми закрили найгостріші потреби ключових лікарень, але резервів більше немає. Новий спалах, сигнал SOS з ще однією лікарні - і ми зможемо надати лише моральну підтримку. Ніхто з нас не розпоряджається місячним бюджетом в 660 мільйонів. Все навколо дали більше, ніж могли", - констатував меценат.

Андрій Ставніцер повідомив також, що зараз він з командою зв’язуються з координаторами проекту, які б допомогли розгорнути імпровізовані клініки – польові госпіталі для хворих коронавірусом.

День тридцать восьмой. 38 дней – это много или мало? Давайте измерять в деньгах. За месяц Одесская область, третья в стране по доходам местного бюджета после Днепропетровской и Киевской, зарабатывает больше 660 миллионов гривен. За тридцать восемь дней – свыше 830 миллионов. Этих денег не хватит, чтобы превратить Одессу в Монте-Карло, но мы и не просим. Зато части из этой огромной по украинским меркам суммы хватило бы для закупки многих тысяч респираторов, защитных костюмов, очков, перчаток, бахил, термометров, для десятков аппаратов ИВЛ и мониторов состояния пациента. Тогда почему спустя более чем месяц после первого положительного теста на коронавирус в Одесской области нам пишут главные врачи больниц и просят самое необходимое? Почему, кроме дорогой техники и средств защиты, мы вынуждены возить медикам мыло и туалетную бумагу? Почему в третьем по богатству регионе Украины врачей на работе кормят благотворители? Почему наши медики плачут, когда Katherine Nozhevnikova вручает им помощь? Хочу выслушать ваши версии. Пишите в комментарии. Про Ножевникову и помощь. Вчера Катя написала, что на основном счету "Корпорации монстров” осталось меньше 300 тысяч гривен. Это при том, что фонд всегда держал там 500 тысяч для оплаты лечения детей. Считайте, ушли в минус. Мы закрыли самые острые потребности ключевых больниц, но резервов больше нет. Новая вспышка, сигнал SOS из еще одной больницы — и мы сможем оказать только моральную поддержку. Никто из нас не распоряжается месячным бюджетом в 660 миллионов. Все вокруг дали больше, чем могли. Люди, подключайтесь. Tina Goloborodko показала видео, как в университетском спортивном центре в Филадельфии развернули полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом, один из лучших в США. Мы сейчас связываемся с координаторами, чтобы получить руководство по развертыванию таких импровизированных клиник. Особенно интересуют мобильные системы снабжения кислородом. Если сдержать эпидемию не удастся — сейчас или во время второй волны осенью — эта информация окажется на вес золота. Мы также продолжаем готовить следующий практический вебинар для украинских врачей, которые работают с COVID-пациентами. Опытом поделятся профессора из клиник Милана, чуть позже сможем назвать точную дату. Из хорошего — в Одессу приехали первые 500 продуктовых наборов, которые вы оплатили через www.pomogayte.org и ROZETKA. Следующая партия уже в пути. Спасибо! Завтра Корпорация монстров вместе с социальными службами начнут развозить спасительную еду самым пожилым, самым одиноким, самым нуждающимся жителям Одессы и области. Мы спасем много жизней — этим людям опасно выходить на улицу. Таких в области, конечно, огромное количество. Не останавливайтесь, www.pomogayte.org. Кабмин продолжил карантин до 11 мая и продолжит дальше, если скорость прироста новых случаев COVID в Украине будет превышать 5%. За прошедшие сутки было 8%. Ничего еще не закончилось, кроме сил. Телефон Штаба: 067 711 5041 Сайт Штаба: www.odessavscovid.info Наш телеграм-канал: www.t.me/OdessavsCOVID Платформа "Помогайте”: www.pomogayte.org БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" ЄДРПОУ: 41569293 UA603071230000026009020513865 ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро МФО Банку 307123 Призначення платежу: благодійна допомога Опубліковано Stavnitser Andrey Четвер, 23 квітня 2020 р.

"Ми зараз зв'язуємося з координаторами, щоб отримати посібник з розгортання таких імпровізованих клінік. Особливо цікавлять мобільні системи постачання киснем. Якщо стримати епідемію не вдасться - зараз або під час другої хвилі восени - ця інформація виявиться на вагу золота.

Ми також продовжуємо готувати наступний практичний вебінар для українських лікарів, які працюють з COVID-пацієнтами. Досвідом поділяться професора з клінік Мілана", - анонсував Ставніцер.

Також до Одеси привезли і роздали перші 500 продуктових наборів для малозабезпечених. Для того, аби виявити усіх нужденних створили сайтwww.pomogayte.org. на якому усі бажаючі можуть оплатити продуктові набори для бідних. Вартість одного набору становить орієнтовно 300 гривень.

Загальну суму витрат Андрій Ставніцер не публікував.