Кто чем смог: сколько украинские олигархи потратили на борьбу с коронавирусом

Ярославский строит центр вирусологии, Новинский закупил маски для церквей, а Ставницер жалуется, что деньги заканчиваются

Ярославский строит центр вирусологии, Новинский закупил маски для церквей, а Ставницер жалуется, что деньги заканчиваются

Корреспондент RegioNews разобрался как и чем помогают регионам в борьбе с коронавирусом кураторы областей, назначенные Владимиром Зеленским.

Игорь Палица строит боксы в больницах

Для борьбы с коронавирусом на Волыни Фонд Игоря Палицы "Только вместе" уже потратил более 13 млн грн на обеспечение медучреждений области оборудованием и средствами защиты для медиков.

Львиная часть финансирования пришлась на корпус областной больницы в Боголюбове, где принимают тяжелых больных COVID-19. Там установили металлопластиковые конструкции для разграничения площадей под отдельные боксы, купили оборудование для прачечной, приобрели 65 многофункциональных кроватей, 15 тысяч защитных масок и постель.

Новообразованное объединение перинатального центра и областной детской больницы получило от Фонда Игоря Палицы термодезинфектор с моющими средствами, два мощных компрессора для аппарата ИВЛ. В корпусе установили металлопластиковые конструкции, чтобы отделить деток из зоны риска от больных коронавирусом.

Фонд также приобрел оборудование для Волынской областной инфекционной больницы для диагностики инфекционной патологии, в которое входит биохимический анализатор, очистительная система воды и многофункциональная клиническая центрифуга. Также здесь будет обустроен бокс для стерильных работ для ПЦР-лаборатории. А в ближайшее время оборудуют лабораторию для проведения ПЦР-тестирования, которая обойдется благодетелю более чем в 2 млн грн.

Палка также обеспечивает лучан продуктовыми наборами. Их получили уже 700 человек. Кроме того, Фонд помог антисептиками, продуктовыми наборами, средствами защиты Территориальному центру социального обслуживания.

Общая сумма: 20 млн грн

Юрий Косюк помогает медикам Винницкой области

Компания "Мироновский хлебопродукт", который принадлежит Юрию Косюку, направила деньги на самые неотложные нужды: экспресс-тесты для диагностики коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты. Над распределением средств будут работать специалисты Минздрава.

Также МХП взял под опеку Винницкую и Черкасскую области, как регионы своей крупнейшей присутствия. На их нужды холдингом было выделено 15 и 14 млн грн соответственно.

"Благотворительный фонд "МХП-Общине", принадлежащий Косюку передал большие партии помощи 17 районным больницам области. Больше всего приобрели дезинфицирующих средств для рук, комплектов противоэпидемической одежды и одноразовых бахил. Закупили также экспресс-тесты на выявление коронавируса, ендотрахиальные трубки (запчасти к аппаратам ИВЛ), скин-дезы для обработки поверхностей. В целом работа благотворительного фонда организована по принципу реагирования на обращение больниц.

Кроме больниц, благотворительный фонд МХП удовлетворяет потребности семейных врачей в селах Винницкой области - средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами.

МХП также направил 15 млн грн на закупку совместно с народными депутатами аппаратов для вентиляции легких. Такие аппараты уже получили в Ладыжинской, Тульчинской и Ильинецкой больницах.

Общая сумма – 84 млн грн

Андрей Веревский взялся за Кировоградщину и Полтавщину

Крупнейший агрохолдинг Украины "Kernel", который принадлежит Веревскому направил средства на закупку необходимого оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфекторов и медикаментов.

"Чем мы вооружаем врачей, чтобы #СтопКоронавірус? - 238 единиц медицинского оборудования, 808 тысяч средств индивидуальной защиты, 147 тысяч единиц медикаментов, 20 тысяч+ дезинфицирующих средств. И эти цифры будут расти. Пока больницам не хватает медицинского оборудования, а врачам нужны маски, перчатки и дезинфекторы – Кернел оказывать как финансовую, так и координационную помощь", - пишут в "Кернел"

В апреле компания закупила почти 100 единиц медицинского оборудования и десятки тысяч расходных материалов для больниц Полтавщины и Кировоградщины. Также закуплены: аппарат для ПЦР-диагностики, анализатор газов крови, дефибриллятор, 50 мониторов пациента, электрокардиографы 3, 24 пульсоксиметры, 40 шприцевых насосов.

Общая сумма – 150 млн грн

Ринат Ахметов помогает как медикам, так и семьям больных

Ринат Ахметов об'объединил ресурсы собственного благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM на борьбу с эпидемией.

В марте и апреле передано 300 тысяч экспресс-тестов для выявления инфекции. Они уже поступили в государственные больницы в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях, а также в городе Киеве. Также Фонд передал врачам индивидуальные средства спецзащиты: защитные комбинезоны, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Кроме того, Фонд закупил и доставил в Украину современные анализаторы проб на коронавирус. Они уже переданы Мариупольскому филиалу Донецкого областного лабораторного центра и Институту сердца МОЗ Украины.

Как пример адресной помощи пострадавшим от коронавируса Фонд Рината Ахметова помог семье новорожденной девочки Андрианы из Ивано-Франковска. Ее 36-летняя мама умерла от коронавируса на следующий день после родов. Ребенок родился здоровым. Ее забрали из роддома в семью опекунов - родных бабушки и тети. Девочке переданы детскую мебель, одежду, запас смесей для кормления, подгузники и другие вещи, необходимые ребенку.

Сейчас Фонд занимается доставкой в Украину 200 аппаратов ИВЛ. Первый транш передан в государственные больницы в Житомирской, Полтавской, Ровенской и Закарпатской областях. Следующие партии уже закуплены, и приедут в Украину в ближайшее время. Доставляется также другое дорогостоящее оборудование.

Общая сумма – 300 млн грн.

Александр Ярославский взялся за центр вирусологии

Александр Ярославский вместе с городской властью Харькова создает Центр вирусологии в составе "Экополис ХТЗ". Он планирует инвестировать в "Экополис-ХТЗ" почти $ 1 млрд, что даст Харькову больше 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Экспертный лабораторно-диагностический центр получит оборудование, которое позволяет эффективно работать с быстро мутирующими вирусами. Технология исследования генома коронавируса позволит делать прогнозы новых вспышек эпидемии и процесса ее дальнейшего распространения, а также разрабатывать лекарственные препараты направленного действия.

Поставщик лабораторного комплекса - компания ThermoFisher Scientific - специализируется на изготовлении научных приборов, реактивов и расходных материалов, а также программного обеспечения и услуг для здравоохранения'я, науки, академических лабораторий в правительственном и промышленном секторе США, в том числе для биотехнологических и фармацевтических исследований. Первая партия оборудования для Центра уже едет в Украину.

Кроме того из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за $ 850 тыс. купил Ярославский.

Также на деньги олигарха закуплено 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам. Еще готовят 30 тысяч продуктовых наборов и 15 тысяч аптечек.

Общая сумма 391 миллион гривен.

Виктор Пинчук "подписал" 90 предприятий

Компания "Интерпайп" и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук выделили $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть которых направлена в Днепропетровскую область.

Ранее Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киеве.

Также "Интерпайп" наладил сотрудничество с китайской компанией СИНОФАРМ для регулярной поставки средств индивидуальной защиты для медиков. Только 24 апреля с Китая прибыла большая партия с 16-ю тоннами груза.

Кроме того, фонд "Возрождение региона", которым руководит Пинчук, объединил 90 предприятий Днепровского региона. Все они также финансируют поставки в больницы Днепра всего самого необходимого.

Общая сумма - 114 млн грн.

Новинский поддерживает военных и церкви

Фонд Вадима Новинского и бизнесы Смарт-Холдинг направили более 80 млн грн на закупку медоборудования, индивидуальных средств защиты медиков и поддержку пожилых людей в условиях карантина.

40,6 млн грн ушло на закупку высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ в Южной Корее. 100 тыс. тестов совместно с УПЦ были распределены во все областные инфекционные лаборатории Украины, в том числе при военных госпиталях.

Также за 7,6 млн грн приобретено 1 млн масок, которые направлены в приходы УПЦ, медучреждения и промышленные предприятия по всей стране

Кроме того, представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" - одна из флагманских компаний нефтегазодобывающего бизнеса Смарт-Холдинга - перечислила 1,15 млн грн Лохвицкой райбольнице (Полтавская область). Средства будут направлены на приобретение аппарата ИВЛ и другого необходимого оборудования.

Не осталась без поддержки мобильная бригада украинских медиков, которая отправилась в Италию. Десяти врачам, отправленным по линии Министерства охраны здоровья, выделена персональная денежная стипендия для облегчения их быта за рубежом.

Также Фонд совместно с бизнесами присутствия Смарт-Холдинга организовали адресную доставку 8,4 тыс. продуктовых наборов для ветеранов ВОВ, труда и других незащищенных категорий населения. Акцией были охвачены Херсон, Николаев, Мариуполь, а также Киев и область.

Общая сумма - 80 миллионов гривен.

Андрей Ставницер говорит, что у него заканчиваются деньги

Куратор Одесской области Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал, что государство до сих пор ничем не помогает одесским врачам:

"Почему спустя более чем месяц после первого положительного теста на коронавирус в Одесской области нам пишут главные врачи и просят самое необходимое? Почему, кроме дорогостоящей техники и средств защиты, мы вынуждены возить медикам мыло и туалетную бумагу? Почему в третьем по богатству регионе Украины врачей на работе кормят благотворители? Почему наши медики плачут, когда им вручают помощь?" - спросил Ставницер.

Он также написал, что силами благотворительного фонда "Корпорация монстров" закрыты базовые потребности основных одесских больниц, но деньги на счету заканчиваются:

"На основном счету "Корпорации монстров" осталось менее 300 тысяч гривен. Это при том, что фонд всегда держал там 500 тысяч для оплаты лечения детей. Считайте, ушли в минус. Мы закрыли самые острые потребности ключевых больниц, но резервов больше нет. Новая вспышка, сигнал SOS с еще одной больницы - и мы сможем оказать только моральную поддержку. Никто из нас не распоряжается месячным бюджетом в 660 миллионов. Все вокруг дали больше, чем могли", - констатировал меценат.

Андрей Ставницер сообщил также, что сейчас он с командой связываются с координаторами проекта, которые бы помогли развернуть импровизированные клиники – полевые госпитали для больных коронавирусом.

День тридцать восьмой. 38 дней – это много или мало? Давайте измерять в деньгах. За месяц Одесская область третья в стране по доходам местного бюджета после Днепропетровской и Киевской, зарабатывает больше 660 миллионов гривен. За тридцать восемь дней – свыше 830 миллионов. Этих денег не хватит, чтобы превратить Одессу в Монте-Карло, но мы и не просим. Зато часть из этой огромной по украинским меркам суммы хватило бы для закупки многих тысяч респираторов, защитных костюмов, очков, перчаток, бахил, термометров, для десятков аппаратов ИВЛ и мониторов состояния пациента. Тогда почему спустя более чем месяц после первого положительного теста на коронавирус в Одесской области нам пишут главные врачи больниц и просят самое необходимое? Почему, кроме дорогой техники и средств защиты, мы вынуждены возит медикам мыло и туалетную бумагу? Почему в третьем по богатству регионе Украины врачей на работе кормят благотворители? Почему наши медики плачут, когда Katherine Nozhevnikova вручает им помощь? Хочу выслушать ваши версии. Пишите в комментарии. О Ножевникову и помощь. Вчера Катя написала, что на основном счету "Корпорации монстров” осталось меньше 300 тысяч гривен. Это при том, что фонд всегда держал там 500 тысяч для оплаты лечения детей. Считайте, ушли в минус. Мы закрыли самые острые потребности ключевых больниц, но резервов больше нет. Новая вспышка, сигнал SOS из еще одной больницы — и мы сможем оказать только моральную поддержку. Никто из нас не распоряжается месячным бюджетом в 660 миллионов. Все вокруг дали больше, чем могли. Люди, подключайтесь. Tina Goloborodko показала видео, как в университетском спортивном центре в Филадельфии развернули полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом, один из лучших в США. Мы сейчас связываемся с координаторами, чтобы получить руководство по развертыванию таких импровизированных клиник. Особенно интересуют мобильные системы снабжения кислородом. Если сдержать эпидемию не удастся — сейчас или во время второй волны осенью — эта информация окажется на вес золота. Мы также продолжаем готовит следующий практический вебинар для украинских врачей, которые работают с COVID-пациентами. Опытом поделятся профессора из клиник Милана, чуть позже сможем назвать точную дату. Из хорошего — в Одессу приехали первые 500 продуктовых наборов, которые вы оплатили за www.pomogayte.org и ROZETKA. Следующая партия уже в пути. Спасибо! Завтра Корпорация монстров вместе с социальными службами начнут развозить спасительную эду самым пожилым, самым одиноким, самым нуждающимся жителям Одессы и области. Мы спасем много жизней — этим людям опасно выходить на улицу. Таких в области, конечно, огромное количество. Не останавливаетесь, www.pomogayte.org. Кабмин продолжил карантин до 11 мая и продолжит дальше, если скорость прироста новых случаев COVID в Украине будет превышать 5%. За прошедшие сутки было 8%. Ничего еще не закончилось, кроме сил. Телефон Штаба: 067 711 5041 Сайт Штаба: www.odessavscovid.info Наш телеграм-канал: www.t.me/OdessavsCOVID Платформа "Помогайте”: www.pomogayte.org БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ" ОКПО: 41569293 UA603071230000026009020513865 ПАО "БАНК ВОСТОК", г. Днепр МФО Банка 307123 Назначение платежа: благотворительная помощь Опубликовано Stavnitser Andrey Четверг, 23 апреля 2020 года.

"Мы сейчас связываемся с координаторами, чтобы получить руководство по развертыванию таких импровизированных клиник. Особенно интересуют мобильные системы снабжения кислородом. Если сдержать эпидемию не удастся - сейчас или во время второй волны осенью - эта информация окажется на вес золота.

Мы также продолжаем готовить следующий практический вебинар для украинских врачей, которые работают с COVID-пациентами. Опытом поделятся профессора из клиник Милана", - анонсировал Ставницер.

Также в Одессу привезли и раздали первые 500 продуктовых наборов для малообеспеченных. Для того, чтобы выявить всех нуждающихся создали сайтwww.pomogayte.org. на котором все желающие могут оплатить продуктовые наборы для бедных. Стоимость одного набора составляет ориентировочно 300 гривен.

Общую сумму расходов Андрей Ставницер не публиковал.