Нардеп Палиця пропонує дозволити фермерам Волині торгувати на стадіоні

Куратор Волині у боротьбі з COVID-19 готовий за власні кошти придбати торгове обладнання і надати його в безкоштовне користування сільгоспвиробникам

Куратор Волині у боротьбі з COVID-19 готовий за власні кошти придбати торгове обладнання і надати його в безкоштовне користування сільгоспвиробникам

Народний депутат Ігор Палиця, за яким закріпили кураторство над Волинню, пропонує владі дозволити місцевим фермерам торгувати на стадіоні. Про це куратор Волині написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Нардеп вважає, що через відсутність підтримки державної влади на місцях складається катастрофічна ситуація з фінансовими ресурсами і зростає соціальна напруга в суспільстві:

"У зв’язку з карантином і відсутністю навіть не допомоги, а хоча б елементарної реакції зі сторони державної влади, ситуація на місцях стає катастрофічною! За півтора місяця з початку обмежень все,що було зроблене для боротьби заради здоров’я українців і збереження надії на майбутнє, було зроблено за рахунок місцевих бюджетів! Фінанси на місцях закінчуються, терпіння в бізнесу закінчується, надія на Київ закінчується, залишається тільки віра в самих себе!"

Оскільки влада не дозволяє відкрити ринки, чим доводить до банкрутства не лише торговців, але й фермерів, як альтернативу Палиця пропонує торгівлю на стадіонах, беручи за приклад стадіон в Луцьку:

"Враховуючи безвихідне становище фермерів та підприємців, хто не має можливості продати вироблену та вирощену ними власноруч сільгосппродукцію , враховуючи бажання людей мати цінову та якісну альтернативу продовольчим супермаркетам, в місті Луцьку прорахована можливість, зі збереженням всіх санітарних норм, відкриття місця для торгівлі на території центрального стадіону".

"Територія стадіону повністю огороджена, що дає можливість контролю входу та виходу, з дотриманням максимально дозволеної кількості покупців в середині чаши. З розрахунку 20 метрів квадратних на одного покупця та відстані між торговими палатками по три метри по вертикалі та горизонталі, на стадіоні може знаходитися одночасно 350 торгових палаток, 500 покупців та 250 місць для парковки авто за межами", - пише депутат.

Власники стадіону готові надати його безкоштовно. Фонд Ігоря Палиці "Тільки Разом" готовий закупити 350 палаток і торгове обладнання і теж надати його безкоштовно для користування. Порядок і контроль за санітарними нормами буде здійснювати поліція і муніципальна варта, пропонує нардеп.

У зв’язку з карантином і відсутністю навіть не допомоги, а хоча б елементарної реакції зі сторони державної влади,... Опубліковано Игорем Палицею Неділя, 26 квітня 2020 р.

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