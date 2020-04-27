Нардеп Ватрас привіз допомогу Хмельницькій лікарні, в якій боровся з COVID-19

Чергову партію засобів захисту від коронавірусу доставили до Хмельницької міської інфекційної лікарні

Фото: Cторінка Володимира Ватраса у Facebook

Чергову партію засобів захисту від коронавірусу доставили до Хмельницької міської інфекційної лікарні

Народний депутат Володимир Ватрас особисто привіз індивідуальні засоби захисту медиків до лікарні, де він лікувався від COVID-19. Про це сам Ватрас повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, медикам передали захисні комбінезони багаторазового використання, респіратори FFP-2, бахіли, нарукавники, індивідуальні дезінфікуючі засоби та засоби особистої гігієни.

Найперше, я хочу подякувати всьому персоналу лікарні за турботу, людяність і професіоналізм. Коли я перебував тут на лікуванні, часто спілкувався з лікарями і медсестрами, запитував, з якими проблемами вони зіштовхуються і яка допомога потрібна у першу чергу. Як виявилось, найбільше, чого не вистачає медикам – засобів захисту. Це ті речі, які використовуються щохвилини, а тому потреба в них є завжди, – зазначив Володимир Ватрас.

За словами депутата, Волонтерський штаб "Слуги народу" вже протягом місяця надає допомогу лікарням Хмельниччини і не збирається зупинятися. Засоби захисту від COVID-19 також отримають інші лікарні області.

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