11 грудня 2025, 20:55

Вмовила співмешканка: на Житомирщині військовий зробив підпал на залізниці

11 грудня 2025, 20:55
Ілюстративне фото
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав громадянина винним у диверсії. Відомо, що чоловік є військовослужбовцем

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени минулого року чоловік був призваний на військову службу. Згодом він вступив у змову з невстановленою особою і підпалив релейну шафу на залізничному перегоні поблизу міста Бердичева. На суді він спочатку заперечував провину, але згодом визнав все.

За його словами, його підбурила співмешканка, щоб отримати грошову винагороду. Саме вона показала йому інструкції, як зробити підпал. Вона нібито переписувалась із "куратором". Обвинувачений тепер шкодує, що зробив це.

На суді товариш обвинуваченого розповів, що співмешканка військового агітувала палити машини захисників. Мовляв, доки цієї дівчини не було, все було добре.

Сама ж дівчина заявила, що нібито не пам'ятає, що відбувалось у день злочину. Вона нібито сиділа в машині, доки хлопець кудись ходив. Згодом обвинувачений відшкодував залізниці близько 20 тисяч гривень збитків.

Суд призначив йому показання у виді 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці – він тричі підпалював релейні шафи Укрзалізниці за завданням невідомої особи з Telegram, яка обіцяла йому легкий заробіток.

диверсант військовий підпал Житомирська область
