Фото: ілюстративне

Жителів Звягельщини попереджають про шахраїв, які видають фейкові квитки на міжнародні перевезення і зникають із грошима

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жителів Звягельщини попереджають про нову шахрайську схему з пасажирськими перевезеннями. Зловмисники пропонують поїздки за "вигідною ціною", вимагають передоплату і зникають після отримання грошей. Нещодавно в таку пастку потрапив місцевий житель, який переказав кошти за неіснуючий квиток.

За словами потерпілого, його дружина планувала поїздку за кордон. Чоловік знайшов у соціальній мережі оголошення про міжнародні перевезення та зв’язався з невідомим продавцем. Він отримав реквізити банківської картки для оплати квитка і переказав майже 7 тисяч гривень.

У призначений час автобус не прибув, а зв’язок із шахраєм обірвався. Зловмисник заблокував потерпілого у месенджері, після чого чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і наразі встановлюють усі обставини події.

Поліція закликає громадян бути обережними при купівлі квитків через інтернет та перевіряти достовірність пропозицій. Експерти наголошують, що передоплату варто робити лише перевіреним компаніям, а при сумнівах слід звертатися до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося про випадок на Буковині, де 32-річний житель Чернівецької області втратив майже 190 тисяч гривень, намагаючись купити звичайні автомобільні шини через інтернет.