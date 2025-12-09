Фото: Национальная полиция Украины

Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял все свои сбережения, пытаясь "спасти" сына

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска, передает RegioNews.

В Киеве полиция расследует случай мошенничества, в котором 79-летний пенсионер потерял более 15 тысяч долларов. Мужчина обратился к правоохранителям после того, как понял, что стал жертвой аферы. По его словам, он принял телефонный звонок от неизвестного, представившегося главным врачом одной из столичных клиник. Собеседник сообщил, что сын пенсионера якобы попал в дорожную аварию и нуждается в срочной операции стоимостью 18 тысяч долларов.

Пенсионер стал жертвой аферы

Дедушка согласился помочь и передал все имеющиеся сбережения – 15 300 долларов – посыльному, который якобы должен передать средства в больницу. После его ухода выяснилось, что информация об аварии и операции была придумана. Пенсионер понял, что стал жертвой классической мошеннической схемы, которая до сих пор остается эффективной против доверчивых граждан.

Оперативники уголовного розыска Киева оперативно нашли и задержали "помощника" псевдо-врача на одной из станций метро. Им оказался 21-летний житель Житомирской области. Молодому человеку уже сообщено о подозрении, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к мошенничеству.

Ранее сообщалось, в Сумской области полиция разоблачила организованную мошенническую сеть, которая под видом банковской службы безопасности обманула трех украинцев почти на миллион гривен – среди жертв оказалась вдова погибшего военнослужащего.