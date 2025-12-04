На Житомирщині чоловік під час застілля кинувся на товариша з ножем

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків розпивали алкоголь разом. Згодом між ними сталась сварка. Під час конфлікту господар будинку взяв ніж та вдарив гостя. Згодом він сам повідомив про це правоохоронцям та медикам.

Потерпілого госпіталізували до реанімації. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

