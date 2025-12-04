16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 16:55

На Житомирщині чоловік під час застілля кинувся на товариша з ножем

04 грудня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині застілля переросло у замах на вбивство. Правоохоронці затримали зловмисника

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків розпивали алкоголь разом. Згодом між ними сталась сварка. Під час конфлікту господар будинку взяв ніж та вдарив гостя. Згодом він сам повідомив про це правоохоронцям та медикам.

Потерпілого госпіталізували до реанімації. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників. У результаті 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення спини та ніг. Поліція з'ясувала, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, також раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область замах на вбивство поліція
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
За матеріалами ДБР судитимуть шахраїв, які заволоділи землями біля гірськолижного курорту на Буковині
04 грудня 2025, 17:37
Зараз всі бояться Шахедів і ракетних ударів, але є дещо значно небезпечніше
04 грудня 2025, 17:12
Пропонували соціальні виплати: на Буковині жінка оформлювала "допомогу" і втратила гроші
04 грудня 2025, 16:40
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
04 грудня 2025, 16:35
Як влада провалила підтримку ветеранів
04 грудня 2025, 16:33
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
04 грудня 2025, 16:23
У 2026 році політичні партії отримають 865,5 млн гривень з державного бюджету
04 грудня 2025, 16:19
На Київщині чоловік прийшов у гості до товариша та вбив його
04 грудня 2025, 16:15
Франківець заявив про кіберпереслідування з боку колишнього бізнес-партнера: він під атакою геїв
04 грудня 2025, 15:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »