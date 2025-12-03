В Житомирской области 36-летний мужчина сообщил о взрывчатке в многоэтажном доме
Полиция Коростеня оперативно задержала мужчину, который ложно сообщил о "заминировании" многоэтажного дома, создав панику среди жителей
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
В Коростене полиция задержала мужчину, который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в многоэтажном доме. Инцидент произошел 1 декабря вечером, когда на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение об опасном предмете в пятиэтажном доме. Правоохранители совместно со спасателями обследовали все квартиры и подвалы, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Менее чем через час полицейские установили личность фигуранта. Им оказался 36-летний местный житель, который в тот вечер гостил у соседа и находился в состоянии опьянения. Именно оттуда мужчина дважды позвонил в полицию, сообщив о "заминировании" дома.
Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке. 2 декабря ему сообщили о подозрении по статье 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан и возможном уничтожении или повреждении имущества. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения.
За нарушение подозреваемому грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Полицейские напоминают гражданам об ответственности за ложные вызовы и призывают не шутить с угрозами, которые могут подвергнуть риску жизни и здоровью людей.
Напомним, в Ровенской области 52-летний житель села Тараканов позвонил в полицию и сообщил о заминировании объекта критической инфраструктуры в областном центре, позже объяснив, что это была только шутка.