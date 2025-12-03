Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Коростене полиция задержала мужчину, который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в многоэтажном доме. Инцидент произошел 1 декабря вечером, когда на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение об опасном предмете в пятиэтажном доме. Правоохранители совместно со спасателями обследовали все квартиры и подвалы, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Менее чем через час полицейские установили личность фигуранта. Им оказался 36-летний местный житель, который в тот вечер гостил у соседа и находился в состоянии опьянения. Именно оттуда мужчина дважды позвонил в полицию, сообщив о "заминировании" дома.

Следователи задержали мужчину в процессуальном порядке. 2 декабря ему сообщили о подозрении по статье 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан и возможном уничтожении или повреждении имущества. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения.

За нарушение подозреваемому грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Полицейские напоминают гражданам об ответственности за ложные вызовы и призывают не шутить с угрозами, которые могут подвергнуть риску жизни и здоровью людей.

