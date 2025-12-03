14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 19:11

На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці

03 грудня 2025, 19:11
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція Коростеня оперативно затримала чоловіка, який неправдиво повідомив про "замінування" багатоповерхівки, створивши паніку серед мешканців

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Коростені поліція затримала чоловіка, який повідомив про нібито закладену вибухівку в багатоповерхівці. Інцидент стався 1 грудня ввечері, коли на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про небезпечний предмет у п’ятиповерховому будинку. Правоохоронці спільно з рятувальниками обстежили всі квартири та підвали, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Менш ніж за годину поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який того вечора гостював у сусіда та перебував у стані сп’яніння. Саме звідти чоловік двічі зателефонував до поліції, повідомивши про "замінування" будинку.

Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. 2 грудня йому повідомили про підозру за статтею 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян та можливе знищення чи пошкодження майна. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.

За порушення підозрюваному загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Поліцейські нагадують громадянам про відповідальність за неправдиві виклики та закликають не жартувати із загрозами, які можуть поставити під ризик життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, на Рівненщині 52-річний житель села Тараканів зателефонував у поліцію та повідомив про замінування об'єкта критичної інфраструктури в обласному центрі, пізніше пояснивши, що це був лише жарт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мінування фейк Житомирська область вибухівка неправдива інформація
Смертельна ДТП на Житомирщині: велосипедиста збили на смерть
03 грудня 2025, 16:45
У Житомирі ув'язнений влаштував нарко-бізнес у колонії
03 грудня 2025, 11:45
На Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку
02 грудня 2025, 13:58
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
13 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки
03 грудня 2025, 20:24
Шість ворожих БпЛА відмінусували українські військові на Дніпропетровщині
03 грудня 2025, 20:09
На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"
03 грудня 2025, 20:00
Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46
На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35
У Кривому Розі внаслідок обстрілу постраждали вже троє людей, серед них 3-річна дівчинка
03 грудня 2025, 19:23
Можна суттєво підняти грошове забезпечення як військовим у тилу, так і на фронті. Але з Сирським це зробити неможливо
03 грудня 2025, 19:19
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »