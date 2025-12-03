Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Коростені поліція затримала чоловіка, який повідомив про нібито закладену вибухівку в багатоповерхівці. Інцидент стався 1 грудня ввечері, коли на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про небезпечний предмет у п’ятиповерховому будинку. Правоохоронці спільно з рятувальниками обстежили всі квартири та підвали, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Менш ніж за годину поліцейські встановили особу фігуранта. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який того вечора гостював у сусіда та перебував у стані сп’яніння. Саме звідти чоловік двічі зателефонував до поліції, повідомивши про "замінування" будинку.

Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. 2 грудня йому повідомили про підозру за статтею 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян та можливе знищення чи пошкодження майна. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.

За порушення підозрюваному загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Поліцейські нагадують громадянам про відповідальність за неправдиві виклики та закликають не жартувати із загрозами, які можуть поставити під ризик життя та здоров’я людей.

Нагадаємо, на Рівненщині 52-річний житель села Тараканів зателефонував у поліцію та повідомив про замінування об'єкта критичної інфраструктури в обласному центрі, пізніше пояснивши, що це був лише жарт.