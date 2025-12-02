13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 18:13

На Житомирщині встановили причину смерті 67-річного пішохода

02 грудня 2025, 18:13
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Судово-медична експертиза змінила хід розслідування інциденту на вулиці Чуднівській, де раніше виявили тіло чоловіка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Бердичеві правоохоронці оприлюднили оновлені дані щодо смерті чоловіка, тіло якого раніше виявили на проїжджій частині вулиці Чуднівської. За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що 67-річний пішохід помер від тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок наїзду транспортного засобу. Ці висновки спростували попередню версію, яка не передбачала факту зіткнення.

Під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-2107 слідчі виявили пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, правоохоронці вилучили відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент події. У межах досудового розслідування водія цього автомобіля допитали, після чого він визнав свою причетність до наїзду на пішохода.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до загибелі людини. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події, включно зі швидкісним режимом руху автомобіля та дорожніми умовами в момент ДТП.

Раніше у поліції повідомляли, що очевидці бачили, як чоловік перетинав дорогу, втратив рівновагу та впав на проїжджу частину. Водій авто зупинився та викликав екстрені служби. Тоді під час первинного огляду слідів зіткнення не зафіксували, а тіло загиблого направили на експертизу. Нові результати перевірки стали підставою для перекваліфікації події та продовження розслідування.

Раніше повідомлялося, ввечері 30 листопада в місті Карлівка на Полтавщині правоохоронець на смерть збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги, – після трагедії водій спочатку втік з місця події, але згодом повернувся.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область ДТП аварія наїзд смертельна ДТП Бердичів пішохід
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
02 грудня 2025, 13:13
У Львівській області зіткнулися легковики: троє постраждалих
02 грудня 2025, 11:14
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
02 грудня 2025, 07:26
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У 2026 році РФ щодня витрачатиме 450 млн доларів на війну проти України
02 грудня 2025, 18:39
Бив прикладом рушниці: на Київщині 39-річному чоловіку загрожує до 8 років тюрми
02 грудня 2025, 18:31
Отримала вирок зрадниця, яка коригувала удари по ЗСУ на Покровському напрямку
02 грудня 2025, 18:25
Смертельна ДТП на Київщині: чоловік вибіг на дорогу та потрапив під колеса
02 грудня 2025, 17:55
Київський ТРЦ "Гулівер" частково відновить свою роботу: що відомо
02 грудня 2025, 17:34
На фронті загинув режисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко: коли відбудеться прощання
02 грудня 2025, 17:05
СБУ затримала британця, якого вважають причетним до вбивств Парубія та Фаріон
02 грудня 2025, 16:55
Буданов був одним з тих, кого Офіс, в особі Єрмака, методично пресував
02 грудня 2025, 16:39
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
02 грудня 2025, 16:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »