Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Бердичеві правоохоронці оприлюднили оновлені дані щодо смерті чоловіка, тіло якого раніше виявили на проїжджій частині вулиці Чуднівської. За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що 67-річний пішохід помер від тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок наїзду транспортного засобу. Ці висновки спростували попередню версію, яка не передбачала факту зіткнення.

Під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-2107 слідчі виявили пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, правоохоронці вилучили відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент події. У межах досудового розслідування водія цього автомобіля допитали, після чого він визнав свою причетність до наїзду на пішохода.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до загибелі людини. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події, включно зі швидкісним режимом руху автомобіля та дорожніми умовами в момент ДТП.

Раніше у поліції повідомляли, що очевидці бачили, як чоловік перетинав дорогу, втратив рівновагу та впав на проїжджу частину. Водій авто зупинився та викликав екстрені служби. Тоді під час первинного огляду слідів зіткнення не зафіксували, а тіло загиблого направили на експертизу. Нові результати перевірки стали підставою для перекваліфікації події та продовження розслідування.

