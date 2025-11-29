У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка

Фото: Національна поліція

У Житомирі 28 листопада близько 21:30 на вулиці Східній сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що автомобіль Volkswagen під керуванням 51-річного житомирянина, рухаючись у напрямку проспекту Незалежності, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину.

Унаслідок ДТП 64-річна пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Попри надану допомогу, вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

Слідчі з'ясовують обставини трагедії.

Поліція наголошує на необхідності дотримання правил дорожнього руху. Водіям рекомендують бути максимально уважними та не перевищувати швидкість у межах населених пунктів, а пішоходам – переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбивні елементи д

