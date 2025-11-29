13:52  29 листопада
У столиці вже 37 постраждалих після російської атаки
На Полтавщині BMW зіткнувся з ВАЗ: водій утік із місця ДТП
На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка

29 листопада 2025, 14:44
Фото: Національна поліція
У Житомирі 28 листопада близько 21:30 на вулиці Східній сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що автомобіль Volkswagen під керуванням 51-річного житомирянина, рухаючись у напрямку проспекту Незалежності, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину.

Унаслідок ДТП 64-річна пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Попри надану допомогу, вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

Слідчі з'ясовують обставини трагедії.

Поліція наголошує на необхідності дотримання правил дорожнього руху. Водіям рекомендують бути максимально уважними та не перевищувати швидкість у межах населених пунктів, а пішоходам – переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбивні елементи д

Нагадаємо, на Полтавщині BMW зіткнувся з ВАЗ за кермом якого перебував чоловік 1949 року народження, після чого з місця події втік. Водія ВАЗ госпіталізували у тяжкому стані.

