21 ноября 2025, 19:55

В Житомире младенца нашли на помойке: полицейские нашли 15-летнюю мать

21 ноября 2025, 19:55
Фото: Нацполиция
19 ноября жительница Житомира нашла новорожденного ребенка возле мусорных свалок. Теперь правоохранители нашли мать, которая так поступила

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Новорожденного мальчика передали врачам. После этого полиция начала искать мать. Впоследствии ее обнаружили: ею оказалась 15-летняя местная жительница. В настоящее время правоохранители работают с семьей девушки.

"В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе по психическому состоянию девушки, а также установление отца ребенка", - сообщили в полиции.

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

Напомним, ранее в Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника. Полиция установила троих подростков-нападающих. По их словам, они решили "проучить" своего знакомого из-за того, что тот якобы оскорбил девушку из их компании.

