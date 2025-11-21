Фото: Нацполіція

19 листопада жителька Житомира знайшла новороджену дитину поблизу смітників. Тепер правоохоронці знайшли мати, яка так вчинила

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Новонародженого хлопчика передали лікарям. Після цього поліція розпочала шукати мати. Згодом її знайшли: нею виявилась 15-річна місцева жителька. Зараз правоохоронці працюють з родиною дівчини.

"У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини", - повідомили в поліції.

Стан дитини лікарі оцінюють як стабільний.

Нагадаємо, раніше у Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра. Поліція встановила трьох підлітків-нападників. За їхніми словами, вони вирішили "провчити" свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії.