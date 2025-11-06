В Житомирской области обезвредили боевые элементы российских ракет и дронов

Фото: полиция

Взрывотехники продолжают уничтожать остатки российских боеприпасов. Их обнаруживают после массированных обстрелов и нередко находят во время осенних полевых работ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Бердичевском районе взрывотехники ликвидировали две боевые части от крылатых ракет Х-101 – их уничтожили на месте в контролируемых условиях.

На Коростенщине обезвредили беспилотник типа "Герань-2" с несдетонированной боевой частью, на крыльях которого были закреплены две противотанковые мины. Еще одну боевую часть дрона-камикадзе ликвидировали в Житомирском районе.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными при работе в полях и лесополосах: не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться и не перемещать их, обозначить место, ограничить доступ и звонить по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее в Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69. После детального осмотра саперы безопасно обезвредили и изъяли боевую часть ракеты, ликвидировав потенциальную угрозу населению.