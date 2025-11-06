На Житомирщині знешкодили бойові елементи російських ракет і дронів

12:40  06 листопада
06 листопада 2025, 12:13

На Житомирщині знешкодили бойові елементи російських ракет Х-101 і дронів-камікадзе

06 листопада 2025, 12:13
Фото: поліція
Вибухотехніки продовжують знищувати залишки російських боєприпасів. Їх виявляють після масованих обстрілів та нерідко знаходять під час осінніх польових робіт

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Бердичівському районі вибухотехніки ліквідували дві бойові частини від крилатих ракет Х-101 – їх знищили на місці в контрольованих умовах.

На Коростенщині знешкодили безпілотник типу "Герань-2" з нездетонованою бойовою частиною, на крилах якого були закріплені дві протитанкові міни. Ще одну бойову частину дрона-камікадзе ліквідували у Житомирському районі.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними під час робіт у полях і лісосмугах: не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися й не переміщати їх, позначити місце, обмежити доступ і телефонувати за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше на Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69. Після детального огляду сапери безпечно знешкодили та вилучили бойову частину ракети, ліквідувавши потенційну загрозу для населення.

