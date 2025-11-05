17:35  05 ноября
05 ноября 2025, 18:50

На Житомирщине мужчина воровал из церкви: его могут отправить под стражу

05 ноября 2025, 18:50
Фото: Нацполиция
На Житомирщине нашли мужчину, который воровал из магазина и керки. Теперь 35-летний злоумышленник получил подозрение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Ночью 16 октября 35-летний мужчина в поселке Романове повредил дверь в помещение церкви. Там он украл наперсный крест. Через несколько дней он обокрал местный магазин: он камнем разбил оконные стекла и забрал из торгового зала несколько бутылок алкогольных напитков, мобильный телефон и выручку из кассы.

Теперь стражи порядка нашли его и объявили о подозрении. Теперь готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить ограбившего ребенка рецидивиста. Фигурант был дважды судим за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. В общей сложности он провел за решеткой 11 лет. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

кража полиция Житомирская область
