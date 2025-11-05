Фото: Нацполиция

На Житомирщине нашли мужчину, который воровал из магазина и керки. Теперь 35-летний злоумышленник получил подозрение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Ночью 16 октября 35-летний мужчина в поселке Романове повредил дверь в помещение церкви. Там он украл наперсный крест. Через несколько дней он обокрал местный магазин: он камнем разбил оконные стекла и забрал из торгового зала несколько бутылок алкогольных напитков, мобильный телефон и выручку из кассы.

Теперь стражи порядка нашли его и объявили о подозрении. Теперь готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

