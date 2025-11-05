Фото: Нацполіція

На Житомирщині знайшли чоловіка, який крав з крамниці та керкви. Тепер 35-річний зловмисник отримав підозру

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Вночі 16 жовтня 35-річний чоловік у селищі Романові пошкодив двері до приміщення церкви. Там він вкрав наперсний хрест. Через кілька днів він обікрав місцеву крамницю: він каменем розбив віконне скло та забрав з торговельного залу кілька пляшок алкогольних напоїв, мобільний телефон і виторг з каси.

Тепер правоохоронці знайшли його та оголосили про підозру. Тепер готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

