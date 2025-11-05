17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 18:50

На Житомирщині чоловік крав з церкви: його можуть відправити під варту

05 листопада 2025, 18:50
Фото: Нацполіція
На Житомирщині знайшли чоловіка, який крав з крамниці та керкви. Тепер 35-річний зловмисник отримав підозру

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Вночі 16 жовтня 35-річний чоловік у селищі Романові пошкодив двері до приміщення церкви. Там він вкрав наперсний хрест. Через кілька днів він обікрав місцеву крамницю: він каменем розбив віконне скло та забрав з торговельного залу кілька пляшок алкогольних напоїв, мобільний телефон і виторг з каси.

Тепер правоохоронці знайшли його та оголосили про підозру. Тепер готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину. Фігурант був двічі судимий за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Загалом він провів за ґратами 11 років. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

