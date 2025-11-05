15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 15:23

Криптоферма "в обход счетчиков": СБУ разоблачила майнинг-центр в Житомире

05 ноября 2025, 15:23
Фото: Управление СБ Украины в Житомирской области
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила подпольную криптоферму, незаконно использовавшую государственную электроэнергию для майнинга криптовалют

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

По предварительным оценкам, только за восемь месяцев такая деятельность нанесла ущерб на сумму более 2,3 миллиона гривен. По данным следствия, организатором нелегального бизнеса стал 41-летний уроженец Бердичевского района, сейчас проживающий в Киеве.

Он арендовал промышленный цех на окраине Житомира и оборудовал его специализированной техникой для майнинга, включая компьютеры, маршрутизаторы и средства связи. Чтобы скрыть незаконное потребление электроэнергии, злоумышленник вмешивался в учет счетчиков.

Специалисты предупредили, что систематический отбор электричества мог создать пиковую нагрузку на сеть и дефицит энергии, потенциально угрожавший отключением объектов критической инфраструктуры и систем гражданской защиты.

Блокировка фермы помогла избежать дополнительных миллионных потерь в условиях дефицита энергии из-за обстрелов и атак на энергосистему Украины.

После проведенных обысков СБУ изъяла около 40 единиц компьютерной техники, специальное оборудование для майнинга, документацию и средства связи.

Организатору поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование электроэнергии в больших размерах. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и окончательный ущерб государству.

Ранее сообщалось, полиция Сумщины разоблачила 23-летнего жителя Киевской области, организовавшего фейковую криптобиржу. По данным следствия, его действия привели к присвоению более 7,6 млн. грн.

СБУ Житомир криптовалюта кража электроэнергия подозрение
