05 листопада 2025, 15:23

Криптоферма "в обхід лічильників": СБУ викрила майнінг-центр у Житомирі

05 листопада 2025, 15:23
Фото: Управління СБ України в Житомирській області
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила підпільну криптоферму, яка незаконно використовувала державну електроенергію для майнінгу криптовалют

Про це повідомляє Управління СБ України в Житомирській області, передає RegioNews.

За попередніми оцінками, лише за вісім місяців така діяльність завдала збитків на суму понад 2,3 мільйона гривень. За даними слідства, організатором нелегального бізнесу став 41-річний уродженець Бердичівського району, який зараз проживає у Києві.

Він орендував промисловий цех на околиці Житомира і обладнав його спеціалізованою технікою для майнінгу, включно з комп'ютерами, маршрутизаторами та засобами зв'язку. Щоб приховати незаконне споживання електроенергії, зловмисник втручався в облік лічильників.

Фахівці попередили, що систематичний відбір електрики міг створити пікове навантаження на мережу та дефіцит енергії, що потенційно загрожував відключенням об'єктів критичної інфраструктури і систем цивільного захисту.

Блокування ферми допомогло уникнути додаткових мільйонних втрат в умовах дефіциту енергії через обстріли та атаки на енергосистему України.

Після проведених обшуків СБУ вилучила майже 40 одиниць комп'ютерної техніки, спеціальне обладнання для майнінгу, документацію та засоби зв'язку.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 188-1 Кримінального кодексу України – незаконне використання електроенергії у великих розмірах. Слідство триває, встановлюються всі обставини та остаточні збитки державі.

Раніше повідомлялося, поліція Сумщини викрила 23-річного жителя Київської області, який організував фейкову криптобіржу. За даними слідства, його дії призвели до привласнення понад 7,6 млн грн.

