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12 июня 2025, 17:10

Полиция Сумщины разоблачила мошенника, присвоившего более 7,6 млн грн из-за фейковой криптобиржи

12 июня 2025, 17:10
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Фото: Национальная полиция Украины
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Мужчина создал фейковую онлайн-платформу, имитировавшую работу настоящей криптобиржи, и присваивал деньги инвесторов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция Сумской области задержала 23-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 7,6 миллиона гривен. Мужчина создал поддельную онлайн-платформу, имитирующую настоящую криптовалютную биржу.

Присвоил более 7,6 миллиона гривен. Фото: Национальная полиция Украины

Преступная схема заключалась в том, что пользователям показывали, будто они покупают биткойны. На самом же деле инвестированные средства присваивал мошенник. Благодаря полному контролю над сайтом, он мог изменять баланс, который видел клиент. Поэтому криптовалюта существовала только в электронном виде на экране, а деньги исчезали.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство и начали расследование. Задержанному уже сообщили о подозрении. В то же время полиция призывает быть предельно осторожными во время инвестиций в криптовалюту и тщательно проверять надежность платформ.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили хакера, который сломал клиентов хостинг-компании для майнинга криптовалюты: ущерб оценили более чем в 4,5 миллиона долларов.

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