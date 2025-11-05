13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 14:06

Вражеский шпион под прикрытием: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Краматорску

05 ноября 2025, 14:06
Фото: СБУ
Фигурант передавал врагу данные о расположении командных пунктов, блокпостах и ​​маршрутах передвижения украинских подразделений

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Как установило следствие, 32-летний житель прифронтового города, ранее имевший проблемы с наркотиками, через Telegram призвал оккупантов захватить райцентр. После инструктажа от ФСБ он начал собирать геолокации объектов и колонн украинских военных и ежедневно выходил на разведывательные вылазки.

Полученные данные он передавал российской спецслужбе, личность сотрудника ФСБ, которому посылали координаты, уже установили украинские контрразведчики. СБУ поэтапно задокументировала его деятельность и задержала место жительства. Во время обысков изъяли смартфон с поличным с врагом.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине судили мужчину, который согласился организовать теракт за деньги от российских кураторов.Во время подготовки взрывного устройства он сам получил травмы, что затруднило реализацию преступного плана.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
