Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Как установило следствие, 32-летний житель прифронтового города, ранее имевший проблемы с наркотиками, через Telegram призвал оккупантов захватить райцентр. После инструктажа от ФСБ он начал собирать геолокации объектов и колонн украинских военных и ежедневно выходил на разведывательные вылазки.

Полученные данные он передавал российской спецслужбе, личность сотрудника ФСБ, которому посылали координаты, уже установили украинские контрразведчики. СБУ поэтапно задокументировала его деятельность и задержала место жительства. Во время обысков изъяли смартфон с поличным с врагом.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине судили мужчину, который согласился организовать теракт за деньги от российских кураторов.Во время подготовки взрывного устройства он сам получил травмы, что затруднило реализацию преступного плана.