На Житомирщині рятувальники дістали тіло чоловіка з-під перекинутого крана
Трагічний інцидент стався вдень 3 листопада у Коростені
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час навантаження дров на лісовоз перекинувся кран, під конструкціями якого опинився кранівник.
Чоловіка затиснуло конструкціями кабіни крана. За допомогою гідравлічного та електроінструменту рятувальники розтиснули конструкції та дістали тіло 46-річного чоловіка.
Медики, які прибули на місце, констатували його смерть. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, yн Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини. Для транспортування тіл до цивільних територій залучили гірських рятувальників.
