В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен

В Житомирской области сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия «Грозинское», заведующему лесным хозяйством и директору частного предприятия

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Как установило следствие, бывший директор госпредприятия дал указание начать незаконные рубки леса в находившихся под охраной предприятия массивах.

К противоправной деятельности она привлекла подчиненного работника и руководителя частной фирмы, которые организовали наем рабочих и снабдили их необходимой техникой.

Рабочие, по данным следствия, не знали о незаконном характере вырубок.

За несколько месяцев 2023 года было незаконно срублено более 2 600 деревьев пород сосна, дуб и береза. Государству нанесен ущерб на сумму более 14,6 миллиона гривен.

Это около 8 гектаров леса — площадь более 11 футбольных полей. По оценкам специалистов, для естественного восстановления этих насаждений понадобится не менее 40-60 лет.

Напомним, в Винницкой области депутат городского совета пытался подраться с работником ТЦК.