16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 17:11

В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен

03 ноября 2025, 17:11
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия «Грозинское», заведующему лесным хозяйством и директору частного предприятия

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Как установило следствие, бывший директор госпредприятия дал указание начать незаконные рубки леса в находившихся под охраной предприятия массивах.

К противоправной деятельности она привлекла подчиненного работника и руководителя частной фирмы, которые организовали наем рабочих и снабдили их необходимой техникой.

Рабочие, по данным следствия, не знали о незаконном характере вырубок.

За несколько месяцев 2023 года было незаконно срублено более 2 600 деревьев пород сосна, дуб и береза. Государству нанесен ущерб на сумму более 14,6 миллиона гривен.

Это около 8 гектаров леса — площадь более 11 футбольных полей. По оценкам специалистов, для естественного восстановления этих насаждений понадобится не менее 40-60 лет.

Напомним, в Винницкой области депутат городского совета пытался подраться с работником ТЦК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир коррупционная схема
Работник колонии в Житомирской области поставлял наркотики заключенным: полиция задержала сотрудника
03 ноября 2025, 16:04
Супруги из Житомирщины попались на наркоторговле: им грозит до 12 лет
30 октября 2025, 08:30
Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Закарпатье произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса: среди 5 пострадавших 9-летний ребенок
03 ноября 2025, 18:22
В Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову
03 ноября 2025, 18:02
Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области
03 ноября 2025, 17:55
На Днепропетровщине спасают птицу, которая сбила российский дрон: теперь пернатый ПВО нуждается в помощи неравнодушных
03 ноября 2025, 17:55
"Продавала любовь" для уклонения от службы: в Кировоградской области женщина устроила "брачное агентство" для уклонистов
03 ноября 2025, 17:45
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области
03 ноября 2025, 17:29
50–250 тыс. грн сразу: выплаты за подписание контракта военнослужащими планируют изменить — военный "Осман"
03 ноября 2025, 17:05
В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн
03 ноября 2025, 17:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »