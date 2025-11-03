В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен
В Житомирской области сообщено о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия «Грозинское», заведующему лесным хозяйством и директору частного предприятия
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Как установило следствие, бывший директор госпредприятия дал указание начать незаконные рубки леса в находившихся под охраной предприятия массивах.
К противоправной деятельности она привлекла подчиненного работника и руководителя частной фирмы, которые организовали наем рабочих и снабдили их необходимой техникой.
Рабочие, по данным следствия, не знали о незаконном характере вырубок.
За несколько месяцев 2023 года было незаконно срублено более 2 600 деревьев пород сосна, дуб и береза. Государству нанесен ущерб на сумму более 14,6 миллиона гривен.
Это около 8 гектаров леса — площадь более 11 футбольных полей. По оценкам специалистов, для естественного восстановления этих насаждений понадобится не менее 40-60 лет.
Напомним, в Винницкой области депутат городского совета пытался подраться с работником ТЦК.