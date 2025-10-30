Супруги из Житомирщины попались на наркоторговле: им грозит до 12 лет

Фото: Национальная полиция

В Житомире на скамье подсудимых окажутся супруги, которые занимались незаконным распространением наркотических средств

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в конце прошлого года 19-летняя девушка нашла в социальной сети "подработку", которая заключалась в распространении наркотических веществ. Она выполняла задачи администратора закрытой группы, посылая психотропы заказчикам в разные регионы Украины через логистические компании, маскируя их под бытовые вещи.

Впоследствии к своему "бизнесу" девушка привлекла 25-летнего сожителя.

Правоохранители задокументировали более шести десятков фактов таких наркотических отправлений. Установлено, что прибыль от "бизнеса" в течение трех месяцев превысила 180 тысяч гривен. Оплата за выполненное задание поступала на криптокошелек девушки, позже эти средства она тратила на собственные нужды.

Во время санкционированного обыска в их арендованном доме в Житомире полицейские изъяли около 2,5 килограмма особо опасных психотропных веществ, среди которых амфетамин, PVP, MDMA и 4-MMC. Все это было расфасовано и готовилось к сбыту на территории Украины.

Кроме того, по месту регистрации мужчины в Пулинской общине полицейские обнаружили также 60 патронов калибра 5,45 мм, пригодных к стрельбе на поражение.

Суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Согласно законодательству, подозреваемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Прикарпатье женщина через службы доставки торговала амфетамином. Ее задержали и сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Раньше проблем с законом у женщины не было.