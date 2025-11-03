На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень

На Житомирщині повідомлено про підозру колишній керівниці державного підприємства «Грозинське», завідувачу лісового господарства та директору приватного підприємства

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, повідомляє RegioNews

Як встановило слідство, колишня директорка держпідприємства дала вказівку розпочати незаконні рубки лісу у масивах, що перебували під охороною підприємства.

До протиправної діяльності вона залучила підлеглого працівника та керівника приватної фірми, які організували найм робітників і забезпечили їх необхідною технікою.

Робітники, за даними слідства, не знали про незаконний характер вирубок.

Упродовж кількох місяців 2023 року було незаконно зрубано понад 2 600 дерев порід сосна, дуб і береза. Державі завдано збитків на суму понад 14,6 мільйона гривень.

Це близько 8 гектарів лісу — площа, що дорівнює понад 11 футбольним полям. За оцінками фахівців, для природного відновлення цих насаджень знадобиться щонайменше 40–60 років.

