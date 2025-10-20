В Житомирской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались бежать в Беларусь

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Благодаря техническим средствам пограничники зафиксировали движение подозрительных лиц в пределах контролируемого района. Группа реагирования мгновенно выдвинулась на место происшествия. Во время преследования были обнаружены двое мужчин, одетых в маскировочные костюмы типа кикимора – в полном маскировочном снаряжении они надеялись остаться незамеченными", – говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Киева 1993 и 1995 годов рождения, которые имели целью незаконно пересечь госграницу с Беларусью.

Нарушителям грозит штраф.

Напомним, в Житомирской области задержали киевлянина, который пытался переправить через границу трех человек за 8000 гривен. За совершенное мужчине грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.