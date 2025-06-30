За 8 тысяч до границы: на Житомирщине задержали киевлянина, перевозившего "ухилянтов"

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Правоохранители сообщили о подозрении 21-летнему киевлянину, пытавшемуся переправить через границу трех человек за 8000 гривен. Начато досудебное расследование

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 25 июня фигурант договорился о поездке со своим 19-летним знакомым из Черниговской области по социальным сетям.

27 июня мужчины, обходя стационарные блокпосты, отправились с Черниговщины к государственной границе. За рулем находился 21-летний водитель на автомобиле Skoda. В Киеве к ним присоединились еще двое молодых мужчин - 22-летние жители Днепропетровской и Кировоградской областей.

Вечером того же дня пограничники остановили автомобиль в Коростенском районе. Оказалось, что три пассажира намеревались незаконно пересечь границу.

Водитель задержан, ему сообщено о подозрении. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Все трое пассажиров были привлечены к административной ответственности.