На Житомирщині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися втекти до Білорусі

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Завдяки технічним засобам прикордонники зафіксували рух підозрілих осіб у межах контрольованого району. Група реагування миттєво висунулась на місце події. Під час переслідування було виявлено двох чоловіків, одягнутих у маскувальні костюми типу кікімора – у повному маскувальному спорядженні вони сподівались залишитися непоміченими", – йдеться у повідомленні.

Порушниками виявились жителі Києва 1993 та 1995 років народження, які мали на меті незаконно перетнути держкордон із Білоруссю.

Порушникам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали киянина, який намагався переправити через кордон трьох осіб за 8000 гривень. За скоєне чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.