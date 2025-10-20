15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 17:45

На Житомирщині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися втекти до Білорусі

20 жовтня 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Житомирського загону затримали двох порушників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Завдяки технічним засобам прикордонники зафіксували рух підозрілих осіб у межах контрольованого району. Група реагування миттєво висунулась на місце події. Під час переслідування було виявлено двох чоловіків, одягнутих у маскувальні костюми типу кікімора – у повному маскувальному спорядженні вони сподівались залишитися непоміченими", – йдеться у повідомленні.

Порушниками виявились жителі Києва 1993 та 1995 років народження, які мали на меті незаконно перетнути держкордон із Білоруссю.

Порушникам загрожує штраф.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали киянина, який намагався переправити через кордон трьох осіб за 8000 гривень. За скоєне чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область ДПСУ кордон Білорусь відео
На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
15 жовтня 2025, 20:20
Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей
15 жовтня 2025, 17:45
Конфлікт на Житомирщині закінчився реанімацією: нападнику загрожує до 8 років
14 жовтня 2025, 08:24
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Кривому Розі під час сімейної сварки жінка смертельно побила чоловіка
20 жовтня 2025, 19:13
Російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, постраждали 16 людей
20 жовтня 2025, 19:12
Іспанія передасть Україні 70 генераторів в рамках енергетичної допомоги
20 жовтня 2025, 19:07
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
20 жовтня 2025, 18:59
На Львівщині затримали водія, який спричинив смертельну ДТП та втік
20 жовтня 2025, 18:46
У Києві встановили причину смерті підприємця, тіло якого знайшли в машині 11 жовтня
20 жовтня 2025, 18:42
Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Польщею
20 жовтня 2025, 18:33
На Тернопільщині затримали чоловіка, який за $12 тисяч обіцяв "вирішити" залишення військової частини
20 жовтня 2025, 18:24
ДБР затримало військовослужбовця, який насмерть збив підлітка у Кривому Розі
20 жовтня 2025, 18:10
Два села на Закарпатті потрапили до рейтингу ООН
20 жовтня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »