Масштабна ДТП під Житомиром: зіткнулися п'ять машин

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначалося, що ДТП сталася на трасі Київ-Чоп неподалік села Сонячне 19 жовтня.

За даними поліції, спочатку зіткнулися вантажівка Daf, якою керував 47-річний житель Хмельниччини, та Mitsubishi під керуванням 47-річного житомирянина. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у мінівен Renault.

У результаті ланцюгової аварії також зіткнулися автомобілі Audi та Volkswagen, що рухалися в тому ж напрямку.

Травми отримав водій Renault – 30-річний житель Звягельщини, його госпіталізували.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

