11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 14:39

На Житомирщині судитимуть працівників "Ліси України", які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн грн

17 жовтня 2025, 14:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За матеріалами ДБР судитимуть трьох працівників «Ліси України», які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти занизили обсяги ділової деревини породи дуб, а також занизили ступінь товщини дерев і їх технічної придатності у ввіреному їм лісогосподарстві.

Як зазначається, це призвело до наявності необлікованого круглого лісу вартістю приблизно 6,8 млн грн, яку посадовці планували привласнити.

"Фігурантам інкриміновано вчинення незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України) та готування до заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіки нарубали дров на 750 тис. грн. Їм інкримінують перевезення та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Ліси України Житомирська область ліс дерева ДБР
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
