На Житомирщині судитимуть працівників "Ліси України", які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За матеріалами ДБР судитимуть трьох працівників «Ліси України», які намагались заволодіти дубами вартістю майже 7 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти занизили обсяги ділової деревини породи дуб, а також занизили ступінь товщини дерев і їх технічної придатності у ввіреному їм лісогосподарстві.

Як зазначається, це призвело до наявності необлікованого круглого лісу вартістю приблизно 6,8 млн грн, яку посадовці планували привласнити.

"Фігурантам інкриміновано вчинення незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України) та готування до заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

