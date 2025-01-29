В Житомирской области мужчины нарубили дров на 750 000 грн

фото: Житомирская областная прокуратура

В Житомирской области за незаконную вырубка деревьев будут судить участников организованной преступной группировки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что незаконные вырубка в лесхозах Олевского территориального общества организовал местный предприниматель. Он занимается производством и сбытом пиломатериалов. Кроме него, в криминальный бизнес были привлечены еще трое мужчин.

По результатам экспертизы, в течение нескольких месяцев лесники причинили государству ущерб на 750 000 грн.

Мужчинам инкриминируют перевозку и сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Как сообщалось, в Харьковские области злоумышленники вырубили деревья более чем на 5 миллионов гривен. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Карпатах из-за вырубки лесов образовалось искусственное озеро.