На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Житомирской области.

Как отмечается, 9 октября около 14.00 он ушел из дома и до настоящего времени по месту жительства не появлялся.

Приметы мальчика: рост около 157 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Романа Боярчука, сообщите по телефонам (04139) 2-10-02, (067) 879-74-73 или на спецлинию 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции", – говорится в сообщении.

