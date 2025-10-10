12:45  10 октября
10 октября 2025, 21:19

На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик

10 октября 2025, 21:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители устанавливают местонахождение Боярчука Романа Андреевича, 2012 года, жителя села Быковки Романовской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Житомирской области.

Как отмечается, 9 октября около 14.00 он ушел из дома и до настоящего времени по месту жительства не появлялся.

Приметы мальчика: рост около 157 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Романа Боярчука, сообщите по телефонам (04139) 2-10-02, (067) 879-74-73 или на спецлинию 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области возле детсада нашли без сознания 14-летнего подростка. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

09 октября 2025
