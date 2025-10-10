На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Як зазначається, 9 жовтня близько 14:00 він пішов з дому та до теперішнього часу за місцем проживання не з’являвся.

Прикмети хлопчика: зріст близько 157 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке.

Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та сірі кросівки.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування Романа Боярчука, повідомте за телефонами (04139) 2-10-02, (067) 879-74-73 або на спецлінію 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції", – йдеться у повідомленні.

