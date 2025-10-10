12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
18:13  10 жовтня
На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 21:19

На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик

10 жовтня 2025, 21:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Боярчука Романа Андрійовича, 2012 року народження, жителя села Биківки Романівської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Як зазначається, 9 жовтня близько 14:00 він пішов з дому та до теперішнього часу за місцем проживання не з’являвся.

Прикмети хлопчика: зріст близько 157 см, худорлявої статури, волосся русяве коротке.

Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та сірі кросівки.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування Романа Боярчука, повідомте за телефонами (04139) 2-10-02, (067) 879-74-73 або на спецлінію 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині біля дитсадка знайшли непритомним 14-річного підлітка. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область розшук фото хлопчик
На Житомирщині інтернет-шахраї вкрали в жінки понад 100 тисяч
29 вересня 2025, 17:20
На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
29 вересня 2025, 16:15
На Житомирщині перекинулось авто: загинула людина, ще одна – у лікарні
29 вересня 2025, 13:56
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30
Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині
10 жовтня 2025, 21:29
На Дніпропетровщині викрили 4 шахрайські кол-центри – виманювали гроші через додатки та підроблені посвідчення
10 жовтня 2025, 21:08
На Вінниччині прикордонники оформили перший рейс потяга "Київ – Бухарест"
10 жовтня 2025, 20:59
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43
У Львові засудили військового, який під приводом відпустки втік до РФ
10 жовтня 2025, 20:40
На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого
10 жовтня 2025, 20:31
На фронті загинув український гуморист та учасник КВК
10 жовтня 2025, 20:15
57-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів
10 жовтня 2025, 20:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »