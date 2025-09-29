В Житомирской области 36-летний мужчина погиб под колесами поезда
Происшествие случилось 28 сентября около 18:30 на перегоне между станциями Горбаши и Топорища в Житомирском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Поезд сообщением "Киев - Коростень" смертельно травмировал мужчину, находившегося на колее. Погибшим оказался 36-летний житель Черняховской общины.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все происшествия трагедии.
Напомним, 29 сентября в Одессе поезд сбил насмерть 75-летнюю женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте и не среагировала на сигналы машиниста.
