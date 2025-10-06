12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 18:59

На Житомирщині 20-річний хлопець зарізав знайомого під час конфлікту

06 жовтня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Звягельському районі конфлікт між двома знайомими закінчився смертельним пораненням для одного з них

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Звягельському районі поліція розпочала розслідування випадку вбивства. Ввечері 3 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла 47-річного мешканця Чижівської громади у його власному будинку.

Правоохоронці встановили, що до інциденту може бути причетний 20-річний знайомий загиблого, який мешкає в місті Звягель. За попередніми даними, того вечора між чоловіками виник конфлікт на території помешкання потерпілого. Під час сварки молодший чоловік наніс старшому кілька ножових поранень та залишив місце події.

Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці. Поліцейські розшукали фігуранта та затримали його у процесуальному порядку. Слідчі Звягельського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

6 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває. За чинним законодавством, за умисне вбивство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці закликають громадян повідомляти про будь-які подібні конфлікти, аби запобігти трагедіям.

Раніше повідомлялося, на Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який убив колишню тещу та намагався приховати злочин у власному дворі. Справу ускладнюють шокуючі деталі того, як сліди злочину залишалися непоміченими тривалий час.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область убивство кримінал ножове поранення конфлікт
На Житомирщині біля дитсадка знайшли непритомним 14-річного підлітка
06 жовтня 2025, 18:46
На Житомирщині жінка побила односельчанку дерев'яною дошкою – потерпіла померла
06 жовтня 2025, 14:58
Конфлікт між водіями маршруток на стоянці у Києві закінчився вибухом гранати
06 жовтня 2025, 12:07
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей
06 жовтня 2025, 20:52
Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Олексію Гончаренко
06 жовтня 2025, 20:37
У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії
06 жовтня 2025, 20:21
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон
06 жовтня 2025, 20:05
Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
06 жовтня 2025, 20:04
Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування
06 жовтня 2025, 19:40
На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту
06 жовтня 2025, 19:38
У Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки: в поліції оприлюднили наслідки обстрілів
06 жовтня 2025, 19:26
Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день
06 жовтня 2025, 19:20
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »