Фото: Національна поліція України

У Звягельському районі конфлікт між двома знайомими закінчився смертельним пораненням для одного з них

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Звягельському районі поліція розпочала розслідування випадку вбивства. Ввечері 3 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла 47-річного мешканця Чижівської громади у його власному будинку.

Правоохоронці встановили, що до інциденту може бути причетний 20-річний знайомий загиблого, який мешкає в місті Звягель. За попередніми даними, того вечора між чоловіками виник конфлікт на території помешкання потерпілого. Під час сварки молодший чоловік наніс старшому кілька ножових поранень та залишив місце події.

Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці. Поліцейські розшукали фігуранта та затримали його у процесуальному порядку. Слідчі Звягельського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

6 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває. За чинним законодавством, за умисне вбивство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Правоохоронці закликають громадян повідомляти про будь-які подібні конфлікти, аби запобігти трагедіям.

Раніше повідомлялося, на Хмельниччині суд виніс вирок чоловіку, який убив колишню тещу та намагався приховати злочин у власному дворі. Справу ускладнюють шокуючі деталі того, як сліди злочину залишалися непоміченими тривалий час.