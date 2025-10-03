07:58  03 октября
03 октября 2025, 07:46

На Хмельнитчине мужчина убил бывшую тещу и закопал тело во дворе – приговор суда

03 октября 2025, 07:46
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Житель Староконстантинова получил 12 лет лишения свободы за убийство бывшей тещи. После преступления он пытался скрыть следы, закопав тело женщины на своем дворе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В конце февраля этого года в полицию обратилась местная пенсионерка с заявлением об исчезновении своей 54-летней дочери. В ходе поисков выяснилось, что женщина продолжала общаться с бывшим зятем и накануне пропажи приходила к нему.

В тот день между ними возникла ссора при распитии алкоголя. Мужчина избил женщину, после чего лег спать. От полученных травм она скончалась на месте. Утром, осознав, что произошло, мужчина решил скрыть преступление – закопал тело на территории домохозяйства.

Полицейские задержали злоумышленника и впоследствии объявили ему подозрение.

Суд, завершив рассмотрение материалов по делу, признал 41-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Прикарпатье задержали женщину за убийство свекрови. Оказалось, что 33-летняя женщина заранее спланировала убийство, чтобы завладеть деньгами родственницы и привлекла к этому своего малолетнего сына.

