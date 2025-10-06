Фото: ілюстративне

У Малині правоохоронці з’ясовують обставини отруєння 14-річного хлопця, якого знайшли без свідомості на території дитсадка

Про це повідомляє старший фельдшер медицини невідкладних станів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відділення пункту постійного базування міста Малин Василь Примаченко, передає RegioNews.

У Малині на Житомирщині розслідують інцидент із 14-річним підлітком, якого 5 жовтня знайшли без свідомості на території дитячого садка №7 "Ромашка". За попередніми даними, хлопець отруївся невідомою речовиною. Медики, які прибули на виклик, надали допомогу ще в кареті швидкої та доставили дитину до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Стан підлітка лікарі оцінюють як тяжкий.

За словами старшого фельдшера екстреної медичної допомоги Василя Примаченка, хлопця госпіталізували у непритомному стані. Про подію медики одразу повідомили поліцію. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та походження речовини, яка могла спричинити отруєння.

У поліції зазначають, що батьків підлітка можуть притягнути до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків із виховання дітей (ч. 3 ст. 184 КУпАП). Окрім складання адмінпротоколу, з ними проведуть профілактичну бесіду, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Завідувачка дитсадка "Ромашка" Галина Малець розповіла, що заклад не має охорони, а ввечері його територія стає місцем відпочинку підлітків. За її словами, адміністрація неодноразово зверталася до поліції через випадки псування майна та порушення громадського порядку, проте реакція правоохоронців була формальною. Керівництво закладу закликає батьків уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей і контролювати їхню поведінку поза домом.

