На Житомирщині жінка побила односельчанку дерев'яною дошкою – потерпіла померла

Тіло 54-річної жінки виявили 4 жовтня на одній із вулиць села Бровок Других Андрушівської громади. На тілі загиблої були численні синці, гематоми та рани.

Попередньо медики встановили, що смерть настала внаслідок тяжких травм голови та масивної крововтрати. Остаточну причину смерті має визначити судово-медична експертиза.

За даними поліції, напередодні 56-річна місцева жителька застала у своєму будинку потерпілу і, вирішивши, що вона збирається її обікрасти, завдала їй численних ударів дерев’яною дощечкою. Потерпіла залишилася на подвір’ї, а господиня пішла займатися своїми справами.

Поліція вилучила речові докази та затримала підозрювану. 5 жовтня їй оголосили про підозру. Жінці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

