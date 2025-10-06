12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 14:58

На Житомирщині жінка побила односельчанку дерев'яною дошкою – потерпіла померла

06 жовтня 2025, 14:58
Фото: Національна поліція
У Бердичівському районі Житомирської області поліція затримала жінку, підозрювану у смертельному побитті односельчанки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Тіло 54-річної жінки виявили 4 жовтня на одній із вулиць села Бровок Других Андрушівської громади. На тілі загиблої були численні синці, гематоми та рани.

Попередньо медики встановили, що смерть настала внаслідок тяжких травм голови та масивної крововтрати. Остаточну причину смерті має визначити судово-медична експертиза.

За даними поліції, напередодні 56-річна місцева жителька застала у своєму будинку потерпілу і, вирішивши, що вона збирається її обікрасти, завдала їй численних ударів дерев’яною дощечкою. Потерпіла залишилася на подвір’ї, а господиня пішла займатися своїми справами.

Поліція вилучила речові докази та затримала підозрювану. 5 жовтня їй оголосили про підозру. Жінці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали чоловіка, який нещадно побив приятеля під час застілля. Потерпілого в непритомному стані виявили на вулиці неподалік перехожі, які викликали "швидку". Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

