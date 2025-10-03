20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 21:05

Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного

03 октября 2025, 21:05
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Дергачевский районный суд вынес приговор мужчине, который 24 января 2025 года застрелил военнослужащего на территории садового товарищества "Липки"

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Конфликт между пенсионером и военным возник из-за якобы потерянной каски и быстро перерос в насильственную ссору. Во время ссоры обвиняемый забрал автомат АКС-74 у военного и сделал не менее шести выстрелов, от которых потерпевший впоследствии скончался в клинической больнице "Феофания".

Судебные материалы свидетельствуют, что конфликт сопровождался угрозами, алкогольным опьянением военного и насильственными действиями, включая демонстрацию боеприпасов и выстрелы по двору. Обвиняемый полностью признал свою вину по статье 118 УК, подробно рассказав суду обстоятельства происшествия и свою реакцию на угрозы, которые якобы исходили от военного.

Учитывая искреннее раскаяние, активную помощь в раскрытии преступления и правильное осознание обстоятельств, суд назначил обвиняемому один год тюремного заключения, который позже заменили на два года испытательного срока. Он обязан регулярно являться в орган пробации и не может покидать пределы Украины без разрешения.

До вступления приговора в законную силу остался ночной домашний арест. Кроме того, суд постановил конфисковать оружие и боеприпасы в пользу Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, 2 октября в Кривом Роге произошло нападение на военных ТЦК, во время которого мужчина достал нож и ранил двух человек. Полиция разыскивает злоумышленника, а обстоятельства конфликта остаются неизвестными.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область суд убийство военный криминал конфликт
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
В Киеве осудили мужчину, который "заминировал" здание
03 октября 2025, 20:15
На Закарпатье 14-летний подросток избил 20-летнего парня
03 октября 2025, 19:52
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения
03 октября 2025, 21:13
ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ
03 октября 2025, 21:10
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину
03 октября 2025, 20:49
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
03 октября 2025, 20:45
Украинские заводы платят в 3 раза больше: электроэнергия в ЕС рекордно дешевле
03 октября 2025, 20:32
Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов
03 октября 2025, 20:29
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
03 октября 2025, 20:20
В Киеве осудили мужчину, который "заминировал" здание
03 октября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »