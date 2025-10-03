Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Конфликт между пенсионером и военным возник из-за якобы потерянной каски и быстро перерос в насильственную ссору. Во время ссоры обвиняемый забрал автомат АКС-74 у военного и сделал не менее шести выстрелов, от которых потерпевший впоследствии скончался в клинической больнице "Феофания".

Судебные материалы свидетельствуют, что конфликт сопровождался угрозами, алкогольным опьянением военного и насильственными действиями, включая демонстрацию боеприпасов и выстрелы по двору. Обвиняемый полностью признал свою вину по статье 118 УК, подробно рассказав суду обстоятельства происшествия и свою реакцию на угрозы, которые якобы исходили от военного.

Учитывая искреннее раскаяние, активную помощь в раскрытии преступления и правильное осознание обстоятельств, суд назначил обвиняемому один год тюремного заключения, который позже заменили на два года испытательного срока. Он обязан регулярно являться в орган пробации и не может покидать пределы Украины без разрешения.

До вступления приговора в законную силу остался ночной домашний арест. Кроме того, суд постановил конфисковать оружие и боеприпасы в пользу Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, 2 октября в Кривом Роге произошло нападение на военных ТЦК, во время которого мужчина достал нож и ранил двух человек. Полиция разыскивает злоумышленника, а обстоятельства конфликта остаются неизвестными.