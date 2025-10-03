Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
Дергачевский районный суд вынес приговор мужчине, который 24 января 2025 года застрелил военнослужащего на территории садового товарищества "Липки"
Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.
Конфликт между пенсионером и военным возник из-за якобы потерянной каски и быстро перерос в насильственную ссору. Во время ссоры обвиняемый забрал автомат АКС-74 у военного и сделал не менее шести выстрелов, от которых потерпевший впоследствии скончался в клинической больнице "Феофания".
Судебные материалы свидетельствуют, что конфликт сопровождался угрозами, алкогольным опьянением военного и насильственными действиями, включая демонстрацию боеприпасов и выстрелы по двору. Обвиняемый полностью признал свою вину по статье 118 УК, подробно рассказав суду обстоятельства происшествия и свою реакцию на угрозы, которые якобы исходили от военного.
Учитывая искреннее раскаяние, активную помощь в раскрытии преступления и правильное осознание обстоятельств, суд назначил обвиняемому один год тюремного заключения, который позже заменили на два года испытательного срока. Он обязан регулярно являться в орган пробации и не может покидать пределы Украины без разрешения.
До вступления приговора в законную силу остался ночной домашний арест. Кроме того, суд постановил конфисковать оружие и боеприпасы в пользу Вооруженных сил Украины.
