Правоохоронці зібрали докази причетності анестезіологині районної лікарні до смерті пацієнта під час операції. Скоро лікарка постане перед судом

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Це сталось у березні 2023. Тоді 36-річний чоловік потребував хірургічного втручання. 26-річна анестезіологиня забезпечувала пацієнту наркоз та контролювала його життєві показники.

Експертиза довела, що лікарка проігнорувала результати обстеження пацієнта та допустила перевищення дози анестезіологічного препарату. Після цього стан пацієнта погіршився. Проте вона не надала йому медичної допомоги. Чоловік помер на операційному столі через серцево-судинну недостатність.

"Після проведення всіх необхідних процесуальних дій і отримання висновків незалежних експертиз слідчі відділу поліції № 1 Житомирського райуправління № 1 інкримінували вже екслікарці неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України)", - кажуть в поліції.

Тепер лікарці загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

