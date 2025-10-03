16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 17:37

На Житомирщині будуть судити лікарку через смерть пацієнта

03 жовтня 2025, 17:37
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці зібрали докази причетності анестезіологині районної лікарні до смерті пацієнта під час операції. Скоро лікарка постане перед судом

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Це сталось у березні 2023. Тоді 36-річний чоловік потребував хірургічного втручання. 26-річна анестезіологиня забезпечувала пацієнту наркоз та контролювала його життєві показники.

Експертиза довела, що лікарка проігнорувала результати обстеження пацієнта та допустила перевищення дози анестезіологічного препарату. Після цього стан пацієнта погіршився. Проте вона не надала йому медичної допомоги. Чоловік помер на операційному столі через серцево-судинну недостатність.

"Після проведення всіх необхідних процесуальних дій і отримання висновків незалежних експертиз слідчі відділу поліції № 1 Житомирського райуправління № 1 інкримінували вже екслікарці неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України)", - кажуть в поліції.

Тепер лікарці загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
лікарі поліція Житомирська область
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Поліція Прикарпаття викрила наркобізнес: двоє чоловіків вирощували коноплі, ще один продавав психотропи
03 жовтня 2025, 19:12
Наркотики "для схуднення": у Києві викрили зловмисників, які торгували психотропами
03 жовтня 2025, 18:55
У "Дії" з'явиться нова функція: сповіщення про те, хто і коли переглядав ваші дані
03 жовтня 2025, 18:52
На Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку: серед 8 постраждалих – підліток
03 жовтня 2025, 18:42
Російський удар по Сумщині: Шостка і десятки сіл залишилися без світла
03 жовтня 2025, 18:30
"Мандрівка" за 7,5 тисячі євро: житель Дніпропетровщини спробував прорватися до Румунії
03 жовтня 2025, 18:29
На Київщині Mercedes зіткнувся з Volkswagen: загинув чоловік, серед травмованих – 16-річна дівчина
03 жовтня 2025, 18:24
Сімейна сварка у Харкові: чоловік побив 50-річну сестру
03 жовтня 2025, 17:57
СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ
03 жовтня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »