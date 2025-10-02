Фото: Нацполіція

Депутат селищної ради за грошову винагороду обіцяв знайомому домовитися про закриття кримінального провадження. Йшлося про привласнення бюджетних коштів час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

51-річний чиновник отримав підозру. Наприкінці серпня депутат пообіцяв представнику підприємства, який був фігурантом кримінального провадження, "закрити справу". Розслідування стосувалось привласнення бюджетних коштів під час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків.

Чиновник обіцяв, що в нього є "зв'язки" в СБУ. Свою "допомогу" він оцінив у 20 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання хабаря.

