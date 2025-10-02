15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 21:45

На Житомирщині правоохоронці затримали чиновника, який продавав вплив на слідство

02 жовтня 2025, 21:45
Депутат селищної ради за грошову винагороду обіцяв знайомому домовитися про закриття кримінального провадження. Йшлося про привласнення бюджетних коштів час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

51-річний чиновник отримав підозру. Наприкінці серпня депутат пообіцяв представнику підприємства, який був фігурантом кримінального провадження, "закрити справу". Розслідування стосувалось привласнення бюджетних коштів під час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків.

Чиновник обіцяв, що в нього є "зв'язки" в СБУ. Свою "допомогу" він оцінив у 20 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання хабаря.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили чоловіка, який продавав фейкові водійські посвідчення. Вартість підробки становила орієнтовно 150 євро або близько 7210 гривень за поточним обмінним курсом.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
07 серпня 2025
