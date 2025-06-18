На Буковине мужчина изготовлял и продавал поддельные водительские права

фото: Бюро экономической безопасности

В Черновицкой области будут судить мужчину за сбыт поддельных водительских прав

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что житель Черновцов вместе со своим сообщником организовал незаконное изготовление и сбыт водительских удостоверений.

Общение с клиентами происходило через мессенджер. Для изготовления документа заказчики посылали фотографии, копии паспорта и персональные данные. Готовые удостоверения злоумышленники посылали почтовым оператором. Стоимость документа составляла ориентировочно 150 евро или около 7210 гривен по текущему обменному курсу.

"Во время санкционированных обысков детективы изъяли бланки и печати разных учреждений, документы с признаками подделки, голографические элементы и наличные деньги в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине пограничники обнаружили у иностранца поддельные документы.