Фото: поліція

У Житомирі затримали чоловіка, який стріляв у людей під час конфлікту

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 27 вересня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 43-річного жителя Житомира з вогнепальним пораненням ноги.

Правоохоронці з’ясували, що інцидент стався під час конфлікту у дворі приватного будинку, де потерпілий "гостював" у товариша: вони вживали спиртне. До подвір’я зайшов незнайомець, який, за його словами, хотів навідати жительку цього будинку. Між ним і присутніми виник конфлікт, під час якого він кілька разів вистрілив із пістолета та втік. 43-річний гість отримав поранення, його доставили до лікарні.

Поліція розшукала 48-річного стрілка за місцем проживання. У його будинку вилучили гранату, пістолет і набої. Усе направили на експертизу.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Також встановлюється походження вилученого у межах відкритого провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

